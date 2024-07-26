談地方創生 劉鏡清：打造創生廊帶成為均衡台灣基石

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。 圖／國發會提供
國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。 圖／國發會提供

國發會主委劉鏡清26日表示，地方創生是均衡台灣的重要政策。未來，國發會將導入區域治理的概念，確保地方的聲音能夠傳達到中央，並整合更多部會資源、連結企業投資、促成銷售通路及金流的引入，也鼓勵青年們能夠持續串聯地方，與國發會攜手打造創生廊帶，創造數大便是美的發展格局。

國發會今在台北松菸舉辦2024地方創生論壇，行政院秘書長龔明鑫親自出席開幕儀式，並與國發會主委劉鏡清共同表達對地方創生團隊及青年發展的支持，今年的論壇吸引了超過千名實體及線上參與者。

龔明鑫在致詞中表示，今年他率領地方創生團隊前往日本關西地區交流，並參與Taiwan Plus台灣文化祭活動，獲得各界的高度讚賞。龔明鑫強調，這些優秀青年團隊與台積電（2330）一樣，都是台灣之光。這幾天的風災在全國各地造成衝擊，地方創生團隊在第一線展現台灣國土韌性，期勉團隊能勇敢面對，政府會提供相關政策資源，持續支持在每個角落辛苦打拼的夥伴。

國發會表示，為了契合「跨界青力量 共好新未來」的主題，本次論壇特別邀請了Studio-L株式會社創辦人山崎亮，分享日本的成功經驗。國內知名通路業界、政府機關代表及實際推動創生的青年們，也分享在農業、旅遊、文化、環境永續等地方創生領域的推動心法，並激盪提出未來轉型發展的新策略。

國發會指出，7月27、28日松菸五號倉庫及文創廣場將舉辦地方創生成果展及市集，展示來自全台各地創生團隊的精彩故事，並販售在地特色、共好永續的產品，誠邀各界共襄盛舉，以行動支持地方創生。

國發會 松菸 龔明鑫

延伸閱讀

國發會獵國際尖端人才 擬修法最快1年取得永居權

經發會鎖定3.27兆海外保險資金 4面向投資台灣

瞄準「數位牧民」！國發會劉鏡清喊招攬國際人才 擬推3+3數位遊牧簽證

經發會首登場！劉鏡清指「人才供給缺口高達35萬」：盼引進12萬國際專業人才

相關新聞

宇瞻多元化布局 力推印度製造與商用市場

宇瞻(8271)昨在證交所舉辦法說會，執行長張家騉表示上半年雖未看到需求回溫，但隨著傳統旺季來臨，加上印度製造的合作效益...

AI無所不在引爆資安商機 力旺旗下熵碼晶片指紋技術勇闖IOT

AI快速運用資料進行決策，資安開始被重視。國外曾發生消費者家中監視器被駭，陌生人遠端藉由監視器偷看並播放不堪入耳聲音的恐怖事件，想像一下，若自駕車在接收雲端圖資時被駭，因駭客輸入錯誤資訊導致AI錯誤決策，將使乘客生命風險大增……

蘋果營運長跨海盯iPhone 16進度 今參觀鴻海深圳廠

全球科技巨擘蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）26日前往鴻海深圳觀瀾廠參觀，蘋果大中華區董事總經理葛越26日...

美光推出全球最高速資料中心SSD 獲得伺服器晶片大廠包括輝達等力挺

美光宣布推出Micron 9550 NVMeSSD，為全球最高速率資料中心SSD，在AI工作負載效能及節能效率上亦領先業...

華碩 Prime GeForce RTX 40 系列顯卡登場 可支援小型組裝電腦

華碩（2357）26日一口氣推出Prime GeForce RTX 4070 SUPER / RTX 4070和RTX ...

恩智浦獲汽車連接聯盟認證 加速數位汽車鑰匙發展

恩智浦半導體（NXP）宣布，其單晶片NFC和嵌入式安全元件解決方案SN220已通過汽車連接聯盟（Car Connecti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。