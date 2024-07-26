企業生日快樂／瑞軒設醫療基金會 致力回饋社會

瑞軒（2489）董事長吳春發台大電機系畢業後，就進入外商飛利浦做工程師，從此與顯示器產業結下不解之緣。1994年，他用出售合夥創業公司股票賺進的一桶金創立瑞軒科技，30年來，公司經營穩健。

吳春發不煙少酒，2008年時罹患肺癌，成功手術後，他就養成打太極拳健身的好習慣；近年還與妻子共同培養跳國標舞的嗜好。總是心繫回饋社會的吳春發，更與胞弟共同創立「瑞信兒童醫療基金會」，20多年來持續捐輸。

愛看書的吳春發自言，希望自己是個讀書人，因為瑞軒的客戶都在國外，較少交際應酬，可以讓他有時間大量閱讀。16年前罹患肺癌後，開刀動手術切除一葉肺臟，所幸癌細胞並未蔓延。術後虛弱的吳春發，翌年開始學打太極拳，每周二次，15年來未曾間斷，如今他爬山、走2萬步都沒問題。

吳春發的大學同學同在科技產業界的有威盛電子創辦人暨董事長陳文琦、英業達前董事長卓桐華，以及新漢集團董事長林茂昌等人。他表示，瑞軒台灣目前以研發為主，近500名員工中，工程師約占400人。重視研發的瑞軒，從只有電視和顯示器代工的二大產品，現在加入視訊設備，以及電腦周邊webcam與滑鼠代工等產品線。

由於吳春發長期捐贈CTC世界盃國際標準舞公開賽，支持年輕人辦活動，近年來也開始接觸國標舞，前兩年還偕同夫人與施振榮夫婦在小巨蛋為比賽開舞。吳春發認為，聽歌、跳舞和健走是有效的健身方式。

2002年，吳春發與胞弟吳春福共同成立「瑞信兒童醫療基金會」，22年來瑞軒多次捐贈電視機或顯示器予桃園國際機場、台灣大學、新北市政府等機構，並長期提供1,000多位病童補助及醫療資源，對抗病魔，還支助於全台九間大型醫院設立16處的兒童天地，透過與設計師合作，協助改善兒童就醫環境，以並降低病童候診時的焦慮性，善盡回饋社會的企業責任。