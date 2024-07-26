企業生日快樂／瑞軒攻高端產品 提升獲利

瑞軒（2489）董事長吳春發表示，受惠於主力產品今年銷售成長，加上去年啟用的越南廠二期加入量產，對2024年下半年產業景氣正向看待。他並對今、明兩年的營運展望「審慎樂觀」，估計今年營收成長三成應屬合理範圍。

電視品牌及組裝廠瑞軒受惠於面板報價走揚，瑞軒2023年轉虧為盈，全年稅後純益4.46億元，每股純益0.58元。今年首季財報稅後純益5.72億元，每股純益0.77元，第1季獲利及每股純益就賺贏去年全年。

瑞軒6月合併營收21.92億元，月增16.2%，年增69.6%，重新站上20億元大關，是近二年半單月新高。瑞軒表示，主要是受惠於大型賽事及旺季來臨，客戶訂單增加。推升上半年合併營收102.24元，年增43.1%，來到近八年同期新高。以下是專訪紀要：

問：怎麼看今、明兩年營運展望？公司成長動能有那些？

答：今年上半年合併營收102.24億元，年增43.1%。主要是幾項主力產品今年銷售均成長，再加上越南二廠2023年完工，有足夠的空間成長。

以往大陸蘇州廠與越南廠的營收貢獻比重是6：4，今年會翻轉過為越南占六成，蘇州占四成。由於越南的人工相對便宜、且穩定性高，已呈獲利走勢。對今年下半年正向看待，成長動能來自於電視、電競顯示器、視訊產品及電腦周產品均成長，對2024年展望審慎樂觀，估計今年成長30%應屬合理。

瑞軒成立之初，過於集中在單一市場（美國）、單一客戶（如Vizio）。如今瑞軒的十大客戶中，有九個是全球各領域的上市上櫃公司，還有一家也快要上市了，客戶很分散、且是健康的。這些銷售全球的客戶都是各領域領導廠商，與瑞軒長期來往。

今年有奧運及世界盃等運動賽事，帶動上半年拉貨潮，目前觀察美國市場下半年仍然相當不錯，可望走出過去二年疫情的谷底。 對今、明年持持審慎樂觀看法，希望2024年營收能重回全年營收200億元水準。

問：瑞軒因應地緣政治的布局策略？

答：瑞軒2018年下半年就到越南設廠，主要是因應南韓大客戶要求。正好遇到一家日本公司要賣廠房，瑞軒承接既有廠房，才有辦法於2019年就投入量產。相比於近二年才赴越南建廠者，避開地價上漲、人員難找的問題。

因應地緣政治的發展，未來將考慮重啟在台灣製造，這是因應美國的特殊要求。目前瑞軒近3,000坪的的楊梅廠及5,000多坪湖口廠均出租中。

問：如何解決缺工，並達成淨零碳排等議題？

答：面臨少子化帶來的人力荒，瑞軒近年努力將蘇州及越南兩個廠大幅提升自動化，這也是近年產能和產量提升，還能做到節能的原因。

正在推動全球製造轉型和設計轉型，未來走向高毛利政策，現在產業受中國大陸內捲影響，太競爭了。瑞軒的機會很大，是贏在做得比別人早。

2025年目標是提升獲利，將集中火力攻高端產品（高附加價值產品），如視訊產品、陪伴照護機器人等市場。這也是瑞軒台灣員工人數會從2023年300多人增到年底達400人，今年會到500多人，持續大量招募工程師人才。近年來產能產量持續提升，還能做到節能，就是靠自動化。

問：是否有交棒傳承的規劃？

答：我還沒想像中的老。十年前就讓在漢鼎創投的長子吳旭軒回瑞軒歷練，令人欣慰是兒子願承接。他今年40歲，有許多不同的想法，接總經理職務約六年，相當認真赴全球各地拜訪客戶、巡視工廠，也走過疫情期間艱苦的隔離措施，近來平均每二周要出國一趟。

主因近年瑞軒多了很多客戶，早期前五大客戶就占約90%業績，現在比較分散。加上客戶類別也較以往多，客戶更形分散，得花時間拜訪。