企業生日快樂／瑞軒 智能永續 拚均衡成長

瑞軒科技董事長吳春發。 記者李珣瑛／攝影

瑞軒科技（2489）將於今年8月歡慶30周年，創辦人兼董事長吳春發表示，瑞軒從顯示器代工起家，逐步拓展到電視代工，電腦周邊產品、陪伴型機器人及視訊會議系統等，就連美國總統拜登於白宮採用的大型視訊會議系統，都是瑞軒製造。展望第四個十年，期許瑞軒能持續在每個領域找到最好的客戶，讓各產品線均衡成長。

1994年8月，吳春發出清合夥創立的美格科技股票後，以資本額2,000萬元創立瑞軒，從事顯示器代工，成為台灣第一家液晶顯示器製造商。隨著業務量逐步拓展，瑞軒經歷前五年的快速成長期，先後購入楊梅、湖口兩地工廠，並於1999年10月股票掛牌上櫃，隨後於2001年9月完成股票轉上市。

工程師出身的吳春發，重視研發也將研發中心留在台灣，目前全球約有4,000名員工，分布於台灣、大陸蘇州、越南海防及美國加州等地，代工客戶遍布全球，含括美國、歐洲、大陸、韓國等領導品牌客戶。

吳春發回顧瑞軒30年來的發展歷程指出，約相當是「十年一轉變的模式」。

三個轉變 穩健經營不變

第一個十年，瑞軒專注於監視器（Moniter）從設計到製造的代工，客戶為美國及日本領導廠。第二個十年，瑞軒將產品線擴及電視代工，客戶為美國、歐盟及南韓的品牌大廠，同時跨足條形音箱Sound Bar市場，服務美系大客戶。

第三個十年，瑞軒再新增電競顯示器（台灣與美系客戶）、 視訊會議產品（美國及歐洲領導品牌客戶）、電腦周邊產品如滑鼠、網路攝影機（Webcam），服務全球品牌大廠，以及日系客戶的機器人產品。

瑞軒大事紀

瑞軒2009年獲利站上高點，當年合併營收672.8億元，每股純益3.05元。2010年合併營收進一步成長至764.5億元，每股純益為2.63元。

吳春發以穩健經營為理念，帶領瑞軒發展技術之際，亦十分重視人才培育與員工福利。2015起連續五年入選為證交所「台灣高薪100指數成分股」。提供員工優渥薪酬，完善的福利升遷制度，及友善的工作環境。並且自股票公開發行迄今，合計已發放逾150.1億元現金股利，及4億2,285萬股的股票股利回饋股東。

瑞軒EPS

減碳藍圖 發揮技術優勢

吳春發表示，瑞軒為全球品牌代工，很少涉及自有品牌。2013年在美國及台灣做JVC，是因為與日本JVC的董座交好，經其授權推JVC品牌，但美國市場很早就結束業務，目前僅留台灣及墨西哥（委外生產）市場。另外，同年在台灣推AmTRAM自有品牌，惟推不到五年，只剩很小的量。

面對全球淨零碳排風潮，瑞軒法務長暨永續推動辦公室主任施至鴻表示，瑞軒永續發展藍圖朝著創新工藝、智能製造、綠色思維、美學設計與以人為本五大構面，與聯合國永續發展目標（SDGs）對接，發揮瑞軒在產品設計與製造上的技術優勢。

瑞軒小檔案

同時，瑞軒發展省能源、減資源、低耗能、可回收與低危害的綠色產品與生產環境，確保價值鏈上工作的每個工作者的尊嚴、安全與福祉，以實際行動投入、參與、執行與支持全球永續議題的倡議與行動，並持續與利害關係人進行互動與溝通，了解彼此需求，強化瑞軒經營韌性，進行實質轉型與進化，也賦能視聽產品新的視野與篇章。

施至鴻指出，減碳是瑞軒過往三年表現最好的領域。透過製程導入ISO 50001工廠節能，及ISO 14064-1完成全面性碳盤查，知道排碳熱點何在，由顧問輔導從製程著手改善不必要的耗電。

另外，瑞軒在蘇州廠建立屋頂型4.5萬公尺的太陽能板發電，五年多來，自發自用占用電比重達13%。並訂定公司的減碳目標，相較於2020年，2025年要減碳15%，2030年要減碳30%，2050年達到50%減碳。

目前，瑞軒蘇州廠與越南廠已分別減碳30%與15%。達到2025年的短期目標，仍繼續努力中。施致鴻說，瑞軒的努力獲到許多肯定，包括天下雜誌的「企業減碳溫度計」有得到「溫控1.5℃標章」的標章；及連續二年獲得商業周刊的「碳排競爭力100強」；蘇州廠獲得蘇州高新區-「雙碳標竿」獎等表揚。日前更獲得「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）的綠色領導獎殊榮。