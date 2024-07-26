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iPad組裝 考慮前進印度

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導

印度媒體《經濟時報》報導，鴻海正評估在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的Sriperumbudur工廠組裝iPad，若付諸實行，將大幅擴張其目前專注製造iPhone的供應鏈業務。

印度政府近期調降手機與零組件進口關稅，印度製造的iPhone規模可望擴大，鴻海受惠最大。鴻海等代工廠在印度只裝配蘋果智慧手機，知情人士透露，鴻海認真考慮在印度組裝iPad，「已與政府就此進行幾輪討論」，「目前為止，他們的經驗非常好。未來幾年產能將增加一倍，包括iPhone、iPad和其他產品」。據了解，生產iPad所需組裝程度與智慧手機相似，不像蘋果筆電需要許多複雜生產設施，在印度組裝不會有太多障礙。

報導指出，鴻海在印度組裝iPad，初期可能以半散裝（SKD）方式進行，之後再轉向完全散裝（CKD），與iPhone當前組裝流程類似，有助提升生產效率。如果鴻海真的推動這些計畫，預計2025年下半年就會在印度組裝iPad。

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