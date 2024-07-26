蘋果營運長 參訪鴻海深圳廠…智慧製造能力穩居第一大供應商

蘋果將在9月發布最新的iPhone 16，正緊鑼密鼓與最大供應商鴻海進行量產前準備工作。值得注意的是，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）昨（26）日由鴻海（2317）董事長劉揚偉陪同，參觀鴻海深圳觀瀾廠，了解最新款iPhone開發進度。據了解，威廉斯對鴻海導入自動化技術感到滿意，鴻海以智慧製造能力穩坐蘋果第一大供應商寶座。

根據蘋果大中華區董事總經理葛越在微博釋出的資訊，劉揚偉為威廉斯介紹富士康製造iPhone的自動化產線，以及即時管理影像系統，威廉斯也參觀了關鍵零組件供應商領益智造。

蘋果營運長威廉斯訪問鴻海

葛越表示，她與威廉斯在廣東拜訪兩家主要供應商，在富士康深圳觀瀾廠看到iPhone生產最新進度；領益智造打造全線產品提供數千種零組件，供應商製造高度自動化，蘋果熱烈期待與深圳乃至全中國大陸供應鏈繼續攜手創新。

威廉斯表示，深圳是蘋果持續深耕大陸的重要區域和重要市場，將與深圳深化務實合作，實現共同發展。

供應鏈人士表示，威廉斯大陸行有兩項重點。一，考察iPhone 16最新進度，尤其是導入自動化技術部分，從蘋果釋出訊息來看，客戶是滿意的。

二，是與大陸政府溝通，讓蘋果人工智慧（Apple Intelligence）在大陸落地，iPhone 16能否在大陸熱賣，AI將是重要賣點。

根據研究機構IDC報告顯示，蘋果iPhone智慧手機第2季在大陸市場出貨量年減3.1%，在大陸市場銷量排名跌出前五名，為四年來首見。

IDC指出，大陸上季智慧手機整體出貨量成長8.9%至7,160萬支，前五大智慧手機業者分別是Vivo、華為、OPPO、榮耀及小米。