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AMD 真要在台灣蓋研發中心了 經濟部補助金額揭曉

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

全球知名半導體大廠在台灣投資再添一樁，美國晶片大廠超微（AMD）確定將在台灣設立研發中心。經濟部26日正式公告，已核定AMD申請A+計畫中的「全球研發創新夥伴計畫」，計畫總經費達到新台幣86.4億元，經濟部補助33.1億元，超過三成，業者要自籌53.3億元。

不過，備受各界矚目的AMD研發中心地點，經濟部表示，不便代替廠商回答。

經濟部長郭智輝近日接受媒體專訪時已證實，AMD的提案經濟部已經核定，昨日經濟部則正式公告相關補助內容，實際補助金額較原先透露的約三成更多。

據了解，AMD研發中心主要開發AI軟硬體前瞻技術，經濟部要避免與國內業者產生人才的競爭排擠，已與AMD 達成協議，以引進50％的國外人才來台為投資目標，要求 AMD 強化海外攬才，以及與台灣產學研共創等條件。

台灣半導體上中下游供應鏈生態完整，具備發展AI產業優勢，經濟部長郭智輝也曾親自接洽輝達等AI研發中心、資料中心投資案，對於目前輝達投資、找地進度，郭智輝也在日前的媒體專訪中表示，經濟部會提供必要協助，目的是希望投資落地。

而輝達也早已在台灣成立AI研發中心，2021年即取得經濟部「大A＋計畫」（領航企業研發深耕計畫支持），計畫長達五年，總經費約新台幣243億元。其中，經濟部補助67億元。

經濟部今年4月則是通過全球車用半導體領先廠商英飛凌在台設立研發中心，計畫規模12億元、經濟部會補助4.8億元，英飛凌將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發，並生產與台灣產學研合作開發創新汽車通訊晶片及解決方案，可促成英飛凌在台投資27億元，帶動台灣電動車上下游產業產值達 600億元。

另外，郭智輝日前接受媒體時也透露，「美光近期會加碼在台灣投資，將在台灣製造HBM」，他表示台灣是美光重要的生產基地，美光加大在台投資可以貼近重要客戶台積電（2330），另外，美光已重啟討論物流中心投資案，目前進入稅務談判的最後階段，「近期應該可以聽到好消息，經濟部也會持續提供外商投資所需的協助。

AMD 經濟部

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