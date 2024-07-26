鴻海旗下台灣夏普 SHARP 攜手與您一起重建家園

鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）攜手與您一起重建家園，0725凱米風災讓台灣受傷不小，全台灣的民眾抗災辛苦了。台灣夏普SHARP致力於幫助受災民眾重建家園，夏普了解您的困難，因此推出了一系列的方案，為您提供支持與協助。

活動日期：即日起至8月31日止。免費夏普商品健檢：為確保您的夏普家電在風災過後功能正常，我們提供免費的商品檢查服務。無論是電視、冰箱、洗衣機、除濕機、空氣清淨機以及電風扇等，只要是夏普品牌，我們都將提供全面的檢查服務，讓您安心使用。適用對象：因凱米風災造成家中SHARP商品外觀損壞/功能性故障/泡水.....等等。

維修服務七折優惠：為減輕您的經濟負擔，夏普提供七折的維修服務優惠，包含維修費用以及更換的零件費用（限夏普品牌）。希望透過這項優惠，能夠讓您更快地恢復正常生活。

家電舊換新優惠 最低五折起：無論您家中的家電是哪個品牌，只要認定為泡水機並無法正常使用，即適用我們的舊換新優惠方案。我們希望藉此幫助您更換受損的家電，重建更美好的生活環境。

台灣夏普SHARP與您一起面對挑戰，我們將竭盡所能提供最好的服務與支援。一起攜手重建家園，共創美好未來。