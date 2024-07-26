創見代子公司、孫公司公告多項議案 集團投資架構調整

記憶體模組廠創見（2451）26日公告多項議案，包括代孫公司Memhiro Pte. Ltd.處分 Transcend Information Trading GmbH 100%股權等，交易總金額達歐元3,970,575元。

創見也代孫公司Transcend Information Europe B.V.公告取得 Transcend Information Trading GmbH 100%股權，交易總金額為歐元3,970,575元，主要目的是集團投資架構調整。

另外，孫公司Memhiro Pte. Ltd.公告處分 Transcend Information Europe B.V. 100%股權，交易總金額是歐元10,936,782元。

同時，創見還帶子公司Saffire Investment Ltd.公告，取得Transcend Information Europe B.V. 100%股權，交易總金額歐元10,936,782元。

整體來說，創見強調，多項公告多集團整體的合併損益及股東權益並無影響。

回到記憶體市況，創見認為，因記憶體原廠將產能挪用生產HBM（高頻寬記憶體），使得DRAM顆粒供給減少，尤其在DDR5價格上將維持明確漲勢， 而創見產品比重較高的DDR3、DDR4第3季上游合約價格也上漲逾一成，公司將減少備貨。

創見點出，當前庫存金額仍在50億元的高水位，可發揮低價存貨成本利益，墊高獲利表現。