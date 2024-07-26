亞洲首座 溫水冷卻H200 AI運算中心將落地台灣

翔耀實業在推動AI Taiwan願景邁出重要一步，今（26）日正式宣布在台建制亞洲領先的AI算力中心——翔耀AICC （AI Computing Center），採用目前市場上最先進H200晶片，以及美超微溫水冷卻技術，在算力應用及綠色效能上皆樹立標竿。

包括立法委員鄭正鈐及經濟部投資促進司司長張銘斌今日也親自出席記者會，與翔耀實業、美超微電腦，以及策略聯盟夥伴包括是方電訊、數位無限、無敵科技及VMFIVE等，共同見證合作簽約儀式。

翔耀AICC採用目前市場上最新的H200晶片，運算速度約H100的1.43倍，在效能上有相當大的躍升，預計於2024年第四季度正式上線運營。第一期建置將部署128台伺服器，算力將達到46.54 Pflops，進入全球超算排名的20到25名之間，隨後將在第二期將擴展至256台伺服器，總算力達到93 PFlops，預計進入全球超算排名第15名，成為亞洲最快的算力中心之一。

翔耀AICC將成為亞洲首座採用溫水冷卻系統的H200 AI運算中心，能源使用效率 （PUE） 值可望降至1.09，達到綠色計算新標竿。此舉不僅大幅降低運營成本、減少碳足跡，更彰顯企業推動永續發展的決心，使AICC躋身全球綠能電腦前列。

此次，翔耀實業更攜手AI供應鏈巨頭，包含美超微電腦，以及策略聯盟夥伴：是方電訊、數位無限、無敵科技及VMFIVE，為大數據分析、深度學習訓練、複雜計算模擬，提供強大的計算資源，成為創新的孵化器，為各產業提供強大算力支持，包含金融、行銷、影視、醫療及政府單位等，推動企業和科研機構在AI應用上取得突破性發展，為社會帶來更多創新和便利。

翔耀實業計畫將AICC的成功經驗，複製到亞洲其他國家，形成AICA （AI Computing Alliance），推動亞洲地區在人工智能和高性能計算領域的提升，促進區域內的技術交流合作。

AICA將建立全面的AI軟體生態系統，包含開發工具、應用服務和數據資源整合，有助於各國AI開發者和企業加入平台，共同推動AI技術的創新和應用。另響應AI TAIWAN計畫，AICA將通過舉辦技術交流會議、培訓課程和創新比賽，培育本地AI專業人才，並支持企業和政府實現AI轉型，助力台灣在AI國際舞台上的取得領先地位和影響力。