欣興子公司吸收合併 變更合併基準日為明年元旦

AI快速運用資料進行決策，資安開始被重視。國外曾發生消費者家中監視器被駭，陌生人遠端藉由監視器偷看並播放不堪入耳聲音的恐怖事件，想像一下，若自駕車在接收雲端圖資時被駭，因駭客輸入錯誤資訊導致AI錯誤決策，將使乘客生命風險大增……

2024-07-26 19:34