欣興子公司吸收合併 變更合併基準日為明年元旦
欣興（3037）今日更正112/10/20公告變更子公司昆山鼎鑫電子有限公司及昆山鼎昌鑫電子科技有限公司之合併基準日，該合併案以吸收合併方式進行合併，因應營運需求，經雙方同意變更合併基準日為明年元旦（民國114年1月1日）。
欣興指出，整合營運所需，調整集團組織架構，本合併案以吸收合併方式進行合併，原先預定合併基準日為民國113年1月1日。因應營運需求，經雙方同意變更合併基準日為民國114年1月1日。變動後對公司財務業務無影響。
欣興指出，公司代昆山鼎昌鑫電子科技有限公司於民國112年10月20日公告合併基準日為113年1月1日，後於112年12月28日公告變更合併基準日為113年10月1日，本次公告變更合併基準日至114年1月1日。
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