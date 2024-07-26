揚明光：微投影市場飽和 安控鏡頭下半年出貨增

揚明光學總經理林威嶧今天表示，消費產品當中的微投影光機市場飽和，將把資源轉到3D列印、工業商務應用等毛利相對較高機種；取像鏡頭將續聚焦安控市場，預期下半年會有較明顯成長。

揚明光學今天召開線上法人說明會，林威嶧指出，光學產品在汽車的抬頭顯示器市場需求旺盛，產能規劃也已經到位，預期下半年到明年會有明顯營收貢獻，智慧頭燈零組件也將開發順利。

揚明光學目前採雙總經理制，揚明光學總經理張雅容表示，因光學元件產品種類頗多，很難逐一說明個別產品稼動率，但整體光學產品稼動率下半年會比上半年提升；至於產品毛利率排序依序為車用與光學元件、3D列印、取像光學、微投影光機。

張雅容表示，第2季車用產品占營收比較達13%，其中車用光達鏡頭過去在2022、2023年在車用產品占比約45%至50%之間，今年客戶需求減少，且新產品開發時程遞延，加上抬頭顯示器產能提升，所以2024年光達占比可能降至車用產品的3成，抬頭顯示器則將從過去占10%增至4成，全年車用產品占整體營收也約維持在13%至15%。

揚明光學公布第2季合併財務報告，營收新台幣6.38億元，歸屬母公司業主淨損為5804萬元，稅後基本每股虧損0.51元。

揚明光學統計，合計上半年營收1.98億元，歸屬母公司業主淨損為2.87億元，稅後基本每股虧損2.52元。

揚明光學說明，第2季合併營收6.38億元，季增13.8%，毛利率8.8%較第1季5.6%增加3.2個百分點。微投光機受客戶備貨保守及低價單片式LCD投影解決方案競爭影響，第2季出貨僅較第1季略增6%。

另外，第2季取像光學因智慧家居鏡頭新機種量產，出貨季增9%；光學元件類產品因大型國際體育賽事，投影光學零組件出貨季增22%；3D列印因第1季出貨遞延至第2季，出貨季加26%，其餘產品線出貨與第1季變化不大。

展望第3季，揚明光學表示，智慧家居鏡頭新機種第2季開始量產及傳統安控鏡頭需求增加，取像光學出貨情形預估較第2季成長；車用產品因抬頭顯示器HUD產能提升，預估出貨較上季增加；其餘產品線與第2季相當。總體而言，預估第3季出貨較第2季增加。