迅得董事長榮退辭任 將召開董事會推舉新董座
半導體PCB系統設備商迅得（6438）今日公告公司董事長辭任，將於近期將召開董事會推舉新任董事長。據說明，董事長官錦堃按計畫安排榮退，其在兩年前已有退休相關規畫，隨公司營運蒸蒸日上預計榮退，後續董事會將推舉新董座。
迅得公告說明，公司於113年07月26日接獲董事長官錦堃先生辭職書，辭去董事長職務，擬就任至113年8月9日新任董事長選任完後生效，並不保留董事職務。公司於近期將召開董事會推舉新任董事長。
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