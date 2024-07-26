蘋果營運長跨海盯iPhone 16進度 今參觀鴻海深圳廠

全球科技巨擘蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）26日前往鴻海深圳觀瀾廠參觀，蘋果大中華區董事總經理葛越26日下午在自己的微博上興奮地指出，「Jeff和我在廣東拜訪了兩家主要供應商的團隊，度過了超棒的一天！」

葛越還附上一段影片，片中顯示鴻海集團董事長劉揚偉與威廉斯，正並肩討論工廠營運和製造等相關事宜。葛越在貼文上解釋，「我們在富士康觀瀾看到了 iPhone生產的最新進步」，她說，「我們熱切期待與這裡乃至全中國的供應商繼續攜手創新。」

蘋果今年3月就強調將加碼在中國大陸的投資，葛越近日還宣布，將在深圳新設應用研究實驗室。實驗室將具備材料分析、可靠性測試及其它科學研究功能。葛越認為，深圳應用研究實驗室的設立，將有助於蘋果深化對這一重要地區的承諾，並推動與供應商的合作。

威廉斯除了參訪鴻海，日前也與深圳市委書記孟凡利會談。孟凡利24日表示，歡迎蘋果公司加大在深圳業務和投資布局力度，積極探索推進在供應鏈上加強合作，推動取得更多互利共贏成果。當局將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，積極做好服務保障，支持企業在深實現更好發展。