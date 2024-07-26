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美光推出全球最高速資料中心SSD 獲得伺服器晶片大廠包括輝達等力挺

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光推出全球最高速資料中心用SSD。路透
美光推出全球最高速資料中心用SSD。路透

美光宣布推出Micron 9550 NVMeSSD，為全球最高速率資料中心SSD，在AI工作負載效能及節能效率上亦領先業界。美光9550 SSD整合了美光自有的控制器、NAND、DRAM與韌體於單一的產品中，這項整合解決方案可為資料中心營運商提供同級產品中最佳效能、節能效率和資安功能。

美國9950 SSD也獲得全球主要伺服器晶片大廠包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和英特爾（Intel）力挺，強調為其AI晶片提供強大儲存效能。

美光表示，美光9550 SSD具備同級最佳效能，連續讀取速率達每秒14.0 GB，連續寫入速率達每秒10.0 GB，較SSD競品效能超出67%，格外適合AI等高強度工作負載；此外，相較競品，9550 SSD的隨機讀取為3,300 KIOPS（提升高達35%），隨機寫入為400 KIOPS（提升高達33%）。

AI工作負載需要高效能儲存方案，9550 SSD展現優異的連續及隨機讀取與寫入速率，最適宜處理AI作業所需，例如大型語言模型（LLMs）需搭配高連續讀取速率，而圖像神經網絡（GNN）則需高隨機讀取速率。美光9550 SSD在關鍵AI工作負載方面表現遠勝競品，不僅工作完成所需時間縮短33%，使用Big Accelerator Memory (BaM) 訓練GNN時，功能整合速率提高60%；針對NVIDIA Magnum IO™ GPUDirect® Storage，美光9550 SSD可提供的吞吐量也大增34%。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo表示，美光9550 SSD引領資料中心儲存技術大躍進，若對比相似的SSD產品，9550 SSD在GNN或 LLM訓練等AI工作負載的IOPS高達330萬，且功耗減少43%。

AI SSD 美光

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