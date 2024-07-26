蘋果營運長威廉斯參觀鴻海深圳廠 了解 iPhone 16最新進度

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）與蘋果大中華區董事總經理葛越，26日參觀鴻海（2317）深圳觀瀾廠，並看到了iPhone製造工廠中，生產的最新進度與最新進步，由鴻海集團董事長劉揚偉親自陪同。葛越表示，蘋果熱烈期待與這裡（深圳）乃至全中國大陸的供應鏈繼續攜手創新。

威廉斯表示，深圳是蘋果公司持續深耕中國大陸的重要區域和重要市場，願與深圳進一步深化務實合作，實現共同發展。

蘋果在深圳成立的應用研究實驗室即將投入運行。葛越宣布，先進的應用研究實驗室已擴展至深圳，並上傳了她與威廉斯參觀深圳實驗室的照片。

葛越提到，許多蘋果的頂級供應商在廣東省設有工廠，並指深圳的實驗室具備材料分析、可靠性測試及其他科學研究功能，其設立將幫助蘋果深化對這一重要地區的承諾，並推進與供應商的合作。