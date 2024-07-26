資策會舉辦「GAI 觸動的數位轉型未來論壇」 協助產業推動數位轉型

生成式人工智慧（Generative AI）浪潮引爆後，不僅科技大廠加碼投資GAI來驅動技術研發，各行各業也運用GAI啟動新一輪數位轉型。為了協助臺灣產業能搭上這波GAI熱潮，順利推動數位轉型，資策會於26日舉辦「GAI觸動的數位轉型未來論壇」，論壇聚焦在軟體驅動的數位轉型、銀髮運動與健康促進、居家能源數據應用、智慧城市數位治理、AI未來的人力需求等趨勢及經驗分享，都是未來政府發展的重點方向。

數位發展部部長黃彥男在致詞時表示， AI可協助很多工作在預測更為準確，因此利用生成式AI促進數位轉型，是未來必須要追求的技術。由於人工智慧科技正以前所未見的速度普及到各行各業，也帶動全球產業全面轉型升級，今日的案例分享可見在銀髮族健康照護、智慧城市的治理等已經有相當多的啟發與應用。

此外，數位發展部也將從新創、輔導到投資等方面三管齊下，以引動數位經濟產業的產值快速成長，預計在2026年將可突破兆元規模。數發部將從「建構強健AI生態系」、「充實AI人才」、「推動產業AI化」等三方面強化政策資源的投入，助攻臺灣的技術與資訊服務業者，希望加速我國各行各業普及應用AI技術，進而促進產業數位升級。

資策會執行長卓政宏表示，今年是資策會成立45周年，面對不同的時代，每個產業都有不同的挑戰與衝擊。根據調查顯示，由於對新科技的掌握不足，企業有重度的焦慮，因此近年來，資策會的任務從政府前瞻智庫轉變為「第三方服務」角色，協助產業生態進行數位轉型。「數位轉型，價值先行」，企業為了讓數位轉型順利進行，必須培育足夠的人才，這不僅關乎企業短期競爭力，也影響長期永續發展的能力。

DTA理事長陳正然以《軟體驅動產業革命–數位轉型新契機》為主題進行演說時提到，未來經濟就是數位經濟，生成式AI正驅動新一波產業革命，由AI所帶動的數位轉型風潮也將滲透到不同屬性的垂直應用。他也提到數位與綠色雙軌轉型是大趨勢，使組織更具競爭力與永續力。因此，此波由軟體驅動的數位轉型，對政府來說，數位經濟時代的公共建設不是硬體，而是軟體；對企業而言，是危機也是契機，任何行業都無法置身事外，必須善用數位科技來解決問題、創造新價值。

資策會歡慶45周年舉辦相關論壇活動，此活動由資策會數位轉型研究院主辦、數位經濟暨產業發展協會（DTA）協辦，邀請數位發展部部長黃彥男、DTA理事長陳正然、資策會執行長卓政宏、副執行長楊仁達、數轉院院長林玉凡、各大公協會代表等共逾200人參加。