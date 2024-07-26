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華碩 Prime GeForce RTX 40 系列顯卡登場 可支援小型組裝電腦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩推出Prime GeForce RTX 4070 SUPER／RTX 4070和RTX 4060 Ti三款顯示卡，除可支援小型組裝電腦，亦能與廣受各界好評且經濟實惠的Prime生態系統無縫相容，非常適合精打細算的遊戲玩家。華碩／提供
華碩推出Prime GeForce RTX 4070 SUPER／RTX 4070和RTX 4060 Ti三款顯示卡，除可支援小型組裝電腦，亦能與廣受各界好評且經濟實惠的Prime生態系統無縫相容，非常適合精打細算的遊戲玩家。華碩／提供

華碩（2357）26日一口氣推出Prime GeForce RTX 4070 SUPER / RTX 4070和RTX 4060 Ti三款顯示卡，兼備傑出的三風扇散熱解決方案、精巧尺寸與多項獨家設計，除可支援小型組裝電腦(Small Form Factor, SFF)，亦能與廣受各界好評且經濟實惠的Prime生態系統無縫相容，非常適合精打細算的遊戲玩家。

現今有愈來愈多組裝者想要在小巧機殼中建置性能強大的電腦，而NVIDIA GeForce SFF-Ready規範則為此樹立嶄新標竿，確保使用者在挑選機殼、顯示卡等產品時，擁有絕佳整合性；華碩本次搶先上市的兩款顯示卡Prime GeForce RTX 4070 SUPER / RTX 4070皆符合其規範，2.5 slot插槽搭配長269 mm、寬50 mm的俐落卡身，打造小型電腦更隨心所欲。

儘管Prime GeForce RTX 40系列顯示卡外形纖薄，但卻充分利用每吋空間，開創出令人無限驚豔的散熱解決方案，像是增加至三顆耐用滾珠軸承的軸向式風扇，以及通風背板，可最佳化風流、風壓，嚴格控管運作溫度與噪音；還有夙負盛名的0dB技術，當系統處於低負載狀態下，將自動停止風扇運轉，實現悄然無聲的遊戲場域。

全新Prime GeForce RTX 40系列顯示卡另內建雙BIOS開關，能在最高效能、安靜模式間自由切換，並採用長效持久的電容與全自動製程，以降低傳統人工生產線的不確定性，使用安心有保障。

華碩Prime系列零組件具備辨識度極高的工藝美學，例如：經典黑 / 白配色、沉穩內斂的太空元素與簡約的ARGB燈效；而今日盛大開賣的三款Prime系列顯示卡也能與之呼應、相輔相成，特別是以黑色為基底的塗裝，低調展現蓄勢待發的剽悍性能。

截至目前，華碩Prime生態系統已更臻完備，包括：CP值超高的全方位主機板，可滿足多數組裝玩家需求，以及擁有強化玻璃 / 網狀側板兩種版本的AP201 microATX機殼，和支援ATX 3.0標準、通過80 Plus金牌認證的電源供應器，搭配最新發表的顯示卡生力軍，將能輕鬆享有風格更趨一致的Prime主題主機。

GeForce 顯示卡

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