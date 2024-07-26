恩智浦獲汽車連接聯盟認證 加速數位汽車鑰匙發展

恩智浦半導體（NXP）宣布，其單晶片NFC和嵌入式安全元件解決方案SN220已通過汽車連接聯盟（Car Connectivity Consortium®；CCC）於2023年12月推出的數位鑰匙認證（Digital Key Certification），恩智浦成為首家NFC晶片獲得認證的數位汽車鑰匙解決方案供應商。恩智浦提供涵蓋完整數位汽車鑰匙生態系統的系統解決方案，包括超寬頻、NFC晶片和藍牙低功耗等，適用於行動裝置製造商和汽車OEM廠商的應用需求。

數位汽車鑰匙的作用不僅是讓車輛駕駛能夠無縫、安全地使用汽車，駕駛還能透過數位鑰匙控制家庭成員、代駕司機等人對汽車的使用權限，隨著此功能愈來愈受歡迎，互操作性、安全性和可靠性成為重要組成關鍵。CCC 擁有超過200名成員，其中包括領先的汽車製造商、智慧裝置製造商和科技公司，最近推出符合 CCC 數位金鑰規範（CCC Digital Key specification）認證計畫，定義了數位汽車鑰匙，確保汽車、行動電話和其他免手持汽車門禁裝置組成的整個生態系統，實現無縫的互操作性和安全性。

恩智浦半導體智慧汽車門禁總經理Michael Leitner表示，該認證驗證了將推動汽車市場數位鑰匙未來發展的規範。作為首家獲得該認證的解決方案供應商，恩智浦全面整合的系統解決方案將為這個快速增長的市場設定品質和安全標準。

汽車連接聯盟主席Alysia Johnson指出，我們的目標是建立全球相容性，實現無縫、安全的數位鑰匙體驗，無論涉及哪種汽車或行動裝置。將數位鑰匙解決方案指定為CCC 數位鑰匙認證有助於實現這一目標。