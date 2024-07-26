微星科技攜手 evbar 加電優 衝刺充電樁業務

看好充電樁為旅宿業帶來的吸客效益與品牌加值，AI PC暨電競領導品牌MSI微星（2377）攜手飛象資訊，推出「電動車住宿友善方案」，涵蓋場地諮詢、硬體建置、軟體營運、維護保固等面向，提供全方位充電樁服務規劃，讓民宿業者輕鬆搭上「新能源經濟」浪潮。

因應新時代環保趨勢，電動車成為民眾添購運具的首選之一，對民宿業者來說，加裝充電樁能有效吸引電車客源，同時也能提升民宿友好感，因此越來越多民宿業者開始評估建置充電樁。看準此市場趨勢，由微星科技的EV系列慢充充電樁，搭配飛象資訊開發的evbar加電優，透過軟硬體整合，將帶給電動車主絕佳的充電體驗。

民宿業者建置充電樁，有以下五點優勢：第一，有效提升30%~60%新客源的入住意願；第二，提升顧客服務，也能增加顧客的停留時間和拜訪頻率；第三，增加民宿業者額外營收，成本攤平後的每年投報率高達38%；第四，符合環保減碳的時代趨勢，提升民宿的形象；第五，分別在微星平台跟evbar加電優網站曝光站點，增加廣告效益。

微星攻旅宿業建置商機，主打通過VPC認證的台灣製充電樁：微星科技在2024年通過evbar加電優成為「授權社區經銷商」，以旗下高規AC充電樁「EV Premium」為主推產品，主要著眼在設備通過VPC認證、具備IP55防水抗塵等級、海拔3000公尺安全認證，同時樁體採用特殊設計工藝、嚴選用料，並通過ASTM（美國材料和試驗協會）B117抗鹽霧，以抵抗台灣潮濕氣候所可能造成的硬體侵蝕，達到防鏽、耐腐蝕的效果，不僅長久耐用，也提供安全的充電表現。

另外，微星科技充電樁也兼具智慧設計，提供自動車牌辨識、有線與無線網路遠端管理等功能，搭配evbar加電優的充電服務，將帶給電車車主便捷、穩定的充電體驗。evbar加電優為電動車主提供完善、多元的充電解決方案，符合多種使用場景。evbar加電優除了具有高度的硬體相容性，也規劃公共與私人場域的應用情境，車主可以進行公開場所的預約充電以及私人場域的限定充電，並且使用線上支付完成付款，提供24小時自助式充電服務。

同時系統具備完善的後台營運管理介面，民宿業者可以在同一管理介面查看不同站點的充電樁使用情況與訂單收益，隨時掌握營運資訊。此外，系統亦包含能源管理功能，能夠協助業者即時監測、記錄每隻充電樁的用電情況，調控每隻充電樁充電電流、分散充電時間，確保場域用電不超量。