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被華為告後 聯發科在英國反告華為侵犯專利

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
聯發科及子公司HFI Innovation和MTK Wireless正向英國法院，控告華為侵犯該公司專利。（本報系資料庫）
聯發科及子公司HFI Innovation和MTK Wireless正向英國法院，控告華為侵犯該公司專利。（本報系資料庫）

在華為提起專利侵權訴訟後，聯發科及子公司HFI Innovation和MTK Wireless正向英國法院，控告華為侵犯該公司專利。聯發科就此回應表示，公司訴華為案件已進入司法程序，所以不予評論。華為方面則沒有公開回應。

經濟通通訊社報導，先前華為向聯發科提出涉移動通信技術專利的訴訟，聯發科於19日發公告確認遭華為提告，並表示案件對公司無重大影響。

知情人士透露，雙方在專利費用上的分歧已有兩三年歷史，最終因價格問題未能達成一致。

在美中對抗的氛圍中，華為雖受美方箝制，但專利實力雄厚，是創造收入的來源之一。中國信息通信研究院去年發布全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年），從有效全球專利家族的占比來看，華為占比為14.59％，排名第一；高通排名第二，占比為10.04％，三星排第三，占比為8.8％。

華為曾發布「創新和知識產權白皮書2020」，從1995年開始申請第一件大陸專利，是累計獲得最多大陸授權專利的公司，1999年時就申請第一件美國專利。華為是全球最大的專利持有企業之一，截至2020年底為止，在全球所持有效授權專利超過10萬件，且90％以上為發明專利。

司法 專利 美國

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