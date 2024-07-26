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崇越7月30日公布第2季財報 8月15日召開法說會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越7月30日公布第2季財報。圖為7月10日崇越首度參加在美國舊金山舉行的美國半導體展。圖/崇越提供
崇越7月30日公布第2季財報。圖為7月10日崇越首度參加在美國舊金山舉行的美國半導體展。圖/崇越提供

崇越（5434）日前公告公司113年第2季財務報告董事會召開日期為7月30日，公司今日並預告謹定8月15日 (四)14:30於福邦證券總公司辦理第2季法說會屆時說明財報與展望。

崇越預計，屆時也將分享公司利基點、市場現況與未來發展。依據流程此次主講人包含董事長潘重良、 集團執行董事李正榮，以及首席執行長陳德懿首度同台說明展望。

崇越今年上半年累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高。公司先前提到，隨AI浪潮迎來半導體先進製程爆發性商機，相關耗材需求扶搖直上，帶動光阻、研磨液，以及擴散製程用的石英部品等材料銷售暢旺，崇越科技今年第二季改寫歷史同期新高，達137.9億元，季成長15.6%，與去年同期比較，年增14%；上半年累計營收繳出257.2億元亮眼成績。展望後市，崇越科技整體營運呈現穩健樂觀態勢，今年全年營收及獲利有望再創新猷。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 崇越科技

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