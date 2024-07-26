協助產業發展AI 數發部砸6500萬建 AI 算力池供業者使用

生成式AI浪潮來襲，為我國帶動AI產業，數位發展部長黃彥男表示，已投入6500萬元建置「算力池」，目標在今年補助60家企業免費使用，只要申請通過將可免費使用六周，協助這些公司發展出自己的AI應用。

黃彥男接受《官我什麼事》節目專訪時指出，對於我國的AI產業發產，現在的生成式AI是一個機會，但對於中小企業來說，買算力、買機器來建生成式AI的成本高昂，又需要很多專業人力維護，因此數發部建造「算力池」，預計第一年將投入6,500萬元購入40個GPU，目標是今年補助60家公司免費使用六周，協助這些公司發展出自己的AI應用。

黃彥男說明，當企業有創新點子時，就可利用數發部的算力平台，不用一開始花那麼多錢建置算力，等到實驗成功、確定有商業價值時，再去買商業性的算力，利用AI技術精進產品和服務，增加企業的競爭力。

該算力平台（算力池）是由數發部數位產業署建置，投入新台幣6,500萬元，共有5台Supermicro專業伺服器，配備32片Nvidia H100、8片AMD MI300X，可望讓創新點子「跑得更快」，8月13日前開放申請，申請審核後，可使用六周的算力。

此外，黃彥男說，為了讓更多的投資、投資來台灣投資AI的產業，數發部已向國發會爭取100億元的國發基金來投資新創，結合國內創投、天使基金來投資，詳細申請辦法預計在8月公布。