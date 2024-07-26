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美超微攜英業達、是方啟動「AICC聯盟」 以溫水液冷加持

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影

亞洲第一座搭載H200的核心設備「AI算力聯盟 AICC（AI Computing Center）」於26日正式啟動，伺服器和儲存供應大廠美超微(Supermicro) 共同創辦人廖益賢也特地現身，攜手代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）、翔耀實業（2438）（ENLight）與是方電訊（6561）（Chief Telecom）等大廠，宣布亞洲Al算力聯盟 AICC戰略夥伴正式啟動。

據悉，AICC不僅要引領台灣走在全球人工智慧和大數據分析的最前線，借助H200、美超微電腦最先進的溫水冷卻技術，以及是方電訊（Chief  Telecom）全新LY2 AI智能資料中心具備的高算力、高傳輸等AI應用服務，提供精進卓越的計算性能，彰顯台灣在AI應用發展重要的戰略地位，更助力台灣在全球超算領域中脫穎而出。

事實上，此次藉由亞洲算力聯盟AICC戰略夥伴的共同合作，將整合亞洲地區的計算資源與技術，打造一個高效、智慧、綠能的計算生態系統。協助新興AI軟體公司的成長、培育本地AI專業人才、支持企業和政府實現AI轉型，全力提升台灣在AI應用創新與全球影響力的地位，並成為亞洲AI技術發展的先驅者。

AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影
AICC聯盟正式成立。記者吳康瑋／攝影

AI 生態 超微

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