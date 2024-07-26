美超微攜英業達、是方啟動「AICC聯盟」 以溫水液冷加持
亞洲第一座搭載H200的核心設備「AI算力聯盟 AICC（AI Computing Center）」於26日正式啟動，伺服器和儲存供應大廠美超微(Supermicro) 共同創辦人廖益賢也特地現身，攜手代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201）、翔耀實業（2438）（ENLight）與是方電訊（6561）（Chief Telecom）等大廠，宣布亞洲Al算力聯盟 AICC戰略夥伴正式啟動。
據悉，AICC不僅要引領台灣走在全球人工智慧和大數據分析的最前線，借助H200、美超微電腦最先進的溫水冷卻技術，以及是方電訊（Chief Telecom）全新LY2 AI智能資料中心具備的高算力、高傳輸等AI應用服務，提供精進卓越的計算性能，彰顯台灣在AI應用發展重要的戰略地位，更助力台灣在全球超算領域中脫穎而出。
事實上，此次藉由亞洲算力聯盟AICC戰略夥伴的共同合作，將整合亞洲地區的計算資源與技術，打造一個高效、智慧、綠能的計算生態系統。協助新興AI軟體公司的成長、培育本地AI專業人才、支持企業和政府實現AI轉型，全力提升台灣在AI應用創新與全球影響力的地位，並成為亞洲AI技術發展的先驅者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言