翔耀實業結盟是方、美超微 打造台灣 AI 算力中心

國科會正研擬蓋AI資料中心，民間企業攜手打造算力中心。翔耀實業策動發起，結盟是方電訊、美超微等戰略夥伴共同成立的台灣AI算力中心（Artificial Intelligence Computing Center，AICC）26日宣布正式啟動。強調是亞洲第一座搭載H200核心設備的算力中心，在AI算力即國力的時代，未來更能強化台灣國家競爭韌性，成為亞洲AI技術發展的先驅者。

翔耀實業董事長林以山表示，AICC算力中心將座落於是方電訊全新落成的 LY2 AI智能資料中心大樓，以階段性規畫各時期算力晶片模組進程。首期將建置包含128台H200計算加速晶片在內的溫水水冷式GPU伺服器，總算力規劃為 46.54 PFLOPS，估計可進入全球超算排名第20至25名之間，並預計在今年第4季開始提供國內外客戶AI算力服務，總體目標將完成256台最新運算功能伺服器的建置工程。並預計將保留部分算力給政府、產學各界進行創新運算。

AICC冷卻系統採用美超微專業的溫水水冷設備，降低電力使用效率至1.09，顯示出極高的能源效率，屆時AICC的綠能效能將達到 36 GFLOPs/Watt，有望進入全球綠能電腦排名前25名，有效節省能耗、減少碳排。

是方電訊董事長吳彥宏表示很高興和戰略夥伴們組成AI算力戰略聯盟，並且在AI晶片、伺服器、智能資料中心等領域展開深入合作。是方LY2 AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來3年台灣少數具有上述高規格的IDC，對於開發先進AI科技領域及提升企業核心價值具有深遠影響。