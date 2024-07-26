智易 EPS 2.66元 法人持續看好下半年營運表現

智易（3596）公告6月營收月減0.4%，符合市場預期中，由於第2季受歐洲市場未見好轉，整體營收規模未能再較第1季放大，仍處於產業淡季，4月、5月與6月營收回升速度亦較為緩慢，維持在相近營收水準中，單季每股獲利（EPS）2.66元，市場法人看好下半年營運表現。

分析師指出，原預期智易第2季將進入產業旺季，工作天數回升與拉貨增加，但受到俄烏戰爭影響，歐洲電信商客戶需求低於預期，使相Broadband產品出貨明顯減少，整體營收為121.67億元、季減3%；雖營收規模略微下降，但因零組件供給在地化、生產與採購成本得到明顯改善，毛利率為15%，較上季的14.8%上升，也為近四年毛利率新高。

由於受惠匯兌與利息挹注，業外收益高達0.95億元，優於預期，稅後淨利為5.8億元、季減5.7%，與市場預估數相當，EPS為2.66元，營運仍為歷史同期新高。

分析師表示，由於下半年將進入產業旺季，今年獲利仍有成長機會、明年營運可望創高，持續看好後續營運表現。