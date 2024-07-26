快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智易 EPS 2.66元 法人持續看好下半年營運表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
智易董事長陳瑞聰。圖／聯合報系資料照
智易董事長陳瑞聰。圖／聯合報系資料照

智易（3596）公告6月營收月減0.4%，符合市場預期中，由於第2季受歐洲市場未見好轉，整體營收規模未能再較第1季放大，仍處於產業淡季，4月、5月與6月營收回升速度亦較為緩慢，維持在相近營收水準中，單季每股獲利（EPS）2.66元，市場法人看好下半年營運表現。

分析師指出，原預期智易第2季將進入產業旺季，工作天數回升與拉貨增加，但受到俄烏戰爭影響，歐洲電信商客戶需求低於預期，使相Broadband產品出貨明顯減少，整體營收為121.67億元、季減3%；雖營收規模略微下降，但因零組件供給在地化、生產與採購成本得到明顯改善，毛利率為15%，較上季的14.8%上升，也為近四年毛利率新高。

由於受惠匯兌與利息挹注，業外收益高達0.95億元，優於預期，稅後淨利為5.8億元、季減5.7%，與市場預估數相當，EPS為2.66元，營運仍為歷史同期新高。

分析師表示，由於下半年將進入產業旺季，今年獲利仍有成長機會、明年營運可望創高，持續看好後續營運表現。

營收

延伸閱讀

日月光上季EPS 1.8元 毛利率衝高

就市論勢／綠能、蘋果新機題材 耀眼

巨大、美利達 認購閃亮

巴黎奧運／運動畫刊預測中華隊僅3面獎牌 黃筱雯被看好奪金

相關新聞

美超微攜英業達、是方啟動「AICC聯盟」 以溫水液冷加持

亞洲第一座搭載H200的核心設備「AI算力聯盟 AICC（AI Computing Center）」於26日正式啟動，伺...

Google Gemini 升級 1.5 Flash加速回應、擴大服務範圍

Google宣布，將免費版的 Gemini升級為1.5 Flash的模型支援，讓回應更快速、更實用。並推出了新功能來應對...

翔耀實業結盟是方、美超微 打造台灣 AI 算力中心

國科會正研擬蓋AI資料中心，民間企業攜手打造算力中心。翔耀實業策動發起，結盟是方電訊、美超微等戰略夥伴共同成立的台灣AI...

智易 EPS 2.66元 法人持續看好下半年營運表現

智易（3596）公告6月營收月減0.4%，符合市場預期中，由於第2季受歐洲市場未見好轉，整體營收規模未能再較第1季放大，...

領先對手一年！AI模型服務供應商Skymizer 讓陳良基也按讚

新創公司Skymizer（台灣發展軟體科技）從編譯器跨足LPU（語言處理器）推理加速器IP，被前科技部長陳良基大力稱讚，是台灣扮演「全世界AI模型服務供應商」跑得最快的一家，他們合作的第一批晶片預計在2025年首季量產，為何他們自傲比對手快一年以上？

聯想衝刺AI PC 台鏈沾光！代工廠仁寶、緯創迎大商機

聯想積極衝刺AI PC業務，力拚成為領導者，聯想執行副總裁、IDG（智慧設備業務）負責人Luca Rossi喊出「202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。