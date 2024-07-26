SK海力士績優市場不埋單 法人預測記憶體產能排擠有利台廠

全球DRAM二哥南韓SK海力士昨（25）日公布上季財報優於市場預期，並宣布全力衝刺用於AI的高頻寬記憶體（HBM）生產，今年資本支出可望超出原預期，同時將提撥更多產能生產HBM。

惟市場不埋單，擔憂國際大型企業後續AI資本支出恐收緊，連累記憶體市況，導致SK海力士昨天股價重挫約8.9%。

SK海力士財報會議重點

法人指出，SK海力士昨天股價利多不漲，但對台廠來說，國際記憶體大廠紛紛擴大HBM製造量能，把現有DRAM產能大舉轉為生產HBM，將使得DDR4、DDR5等DRAM供給受壓抑，有利市況發展。

此前，供應鏈傳出，全球記憶體龍頭三星要把既有DRAM產能提撥約三成生產HBM的訊息，如今SK海力士也有類似規劃，將助益南亞科（2408）、威剛、十銓等台灣DRAM相關廠商後市。

南亞科認為，隨著三星、SK海力士、美光等三大記憶體廠去年下半年減產，及生成式AI對HBM強大的需求，連鎖效應將擴散到各式DRAM，DRAM產業市場已明顯好轉，公司營運也將很快可以看到撥雲見日。

威剛董座陳立白對整體記憶體市況維持多頭看法，預期只要現貨市場短期性庫存去化結束，現貨價又將重回上升軌道，與合約價同步一路走揚。

SK海力士昨天公布第2季營收年增125%至16.4兆韓元（119億美元），創新高；營業利益達5.47兆韓元，為2018年第3季以來最高，遠優於去年同期大虧2.9兆韓元；營益率33%，優於預期，主要來自於HBM銷售額激增超過250%、以及DRAM與NAND晶片整體價格上漲帶動。

SK海力士規劃，將在本季批量生產下一代12層HBM3e晶片，進而在設計、供應為輝達AI加速器提供動力的高階記憶體方面，擴大與競爭對手三星、美光的領先優勢。HBM3e將占今年所有HBM晶片銷量一半左右。此外，今年資本支出可望超出原預期。

SK海力士研判，整體記憶體市場下半年仍處於成長之路，其DRAM和NAND晶片供應將漸趨緊俏，AI伺服器需求也將維持強勁。

不過，SK海力士昨天收盤股價利多不漲，大跌8.9%，法人分析可能來自於投資人對AI展望有所改變。