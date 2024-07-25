台灣新創將在日發射火箭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台灣新創太空事業晉陞太空公司，計劃明年初在日本發射12公尺探空火箭，將是外國公司在日本的創舉，是首家在日本嘗試發射火箭的台灣業者。業界人士認為有助於讓日本成為亞洲太空開發的樞紐。

路透分析，晉陞規劃的次軌道發射任務，面臨監管障礙和延遲，日本致力推動未來十年內將4兆日圓（260億美元）太空產業規模擴大一倍之際，但要考慮是否接納外國公司。

晉陞成立於2016年，尚未成功發射過火箭。最近一次試射是在2022年透過在澳洲的姊妹公司AtSpace進行，但因氧化劑外洩而失敗。這次在日本發射不同設計的測試火箭。

晉陞董事長陳彥升指出，這次發射如果順利進行，將吸引更多來自其他國家的客戶。晉陞正在等待最後一道監管關卡，希望能在明年發射。探空火箭可以到達太空，但不會進入軌道。

晉陞選在北海道北部的偏遠農業小鎮大樹町發射火箭，代表大樹町及鄰近選區的自民黨眾議員中川郁子告訴路透，晉陞的計畫是「台日友誼的象徵」，有助於完成「太空矽谷」國際商業園區的願景。

參與太空事務的日本官員提醒，外商在日本發射軌道載具，需經過政府的嚴密審查和高規格監管障礙。晉陞的次軌道發射不在日本「太空活動法」限制內，無須中央政府批准。東京當局計劃修法，將次軌道飛行和可重複使用火箭納入規範，但修法預計需要數年之久。

反對黨參議員水野素子曾任職於官方的日本宇宙航空研究開發機構，對日本開放外國企業抱持謹慎態度。

太空 日本 火箭

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