鴻海海外事業反攻 夏普同步轉型

鴻海（2317）將美國威斯康辛州科技園區轉型做人工智慧（AI）資料中心與綠能兩大產業，旗下夏普也全面朝向AI資料中心發展，美國與日本兩地大串連，鴻海集團海外事業與轉投資事業大舉反攻，不再成為營運的包袱。

夏普6月下旬召開股東會和董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長（董事長）一職，劉揚偉操盤下，鴻海集團深化與夏普的合作，協助夏普轉型，朝向輕資產、加速進入新產業，以及創造品牌業務等三大方向發展。

夏普社長沖津雅浩之前表示，劉揚偉兼任夏普會長一職，「這讓職務分工更加明確，鴻海將監督和援助夏普，現有品牌事業的營運則由夏普負責」。

獲得鴻海技術援助，夏普計劃搶進AI、電動車（EV）等事業。夏普旗下堺工廠（SDP）將在8月下旬停工，SDP的土地、廠房將轉型成AI資料中心，同時計劃和軟銀（Softbank）、KDDI等廠商合作。

軟銀將利用夏普堺工廠的土地、建築物、電力供應設施、冷卻系統和其他資源來快速建設資料中心。 軟銀的目標是在2024年秋季左右開始建設，並在2025年全面運營。

軟銀計劃將該資料中心用於自己的生成AI開發和其他與AI相關的業務，銀還計劃向大學、研究機構、企業和其他方面廣泛提供資料中心，以滿足外部各方的各種AI相關使用需求。 此外，軟銀計劃考慮利用清潔能源，以儘量減少資料中心對環境的影響。