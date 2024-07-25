鴻海威州廠太陽能配置達陣 發電量衝1兆瓦

美中科技戰持續升溫，鴻海（2317）威斯康辛州科技園區加快建設轉型，宣布完成1兆瓦太陽能專案，儲備太陽能，為日後轉型人工智慧（AI）資料中心的用電需求做準備，規劃在園區生產AI伺服器與主機板，迎來新的出海口。AI資料中心與伺服器，以及綠能產業，將是鴻海威州園區轉型的兩大主軸。

鴻海與美國威斯康辛能源集團（WEC Energy Group）旗下的公用事業公司We Energies宣布，完成在鴻海威州科技園區安裝太陽能電池板的專案。 該專案達1兆瓦，擁有近2,000塊太陽能電池板，能夠為300個家庭供電。獨特的設計利用了單軸跟蹤，以及固定傾斜面板的混合，以最大限度地提高可再生能源的生產能力。

該太陽能專案預計每年將抵銷超過1,200公噸的二氧化碳（CO2）排放，相當於減少260輛汽車排放量，或種植2萬棵樹。專案30年期間，預計收益將增長到超過3.3萬公噸的二氧化碳去除量、7,200輛汽車的行駛量，或是56萬棵樹的種植量。

鴻海表示在威州投資超過10億美元，目前擁有1,000多名員工，為一級客戶製造伺服器和主機板。這些客戶在確定額外的業務增長時，希望鴻海等供應商在整個製造過程中使用可再生能源。

針對威州伺服器產線進度，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟之前指出，工業富聯在威州當地伺服器做得很好，全產能開出，預估今年威州廠營收可突破40億美元。