AI PC熱潮 廣達、英業達 動起來

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

AI PC熱潮來臨，華碩（2357）、宏碁等品牌廠全力衝刺，廣達、英業達等代工廠都動起來，摩拳擦掌，準備迎接AI PC商用需求起飛元年。

廣達已經開始代工生產AI PC產品，副董事長梁次震預期，明年隨著資料及應用愈趨豐富，AI PC市占率也會有較大幅的成長。他認為，高通、超微與英特爾很早就推出AI PC處理器，是否會帶來更高的市占率，仍在審慎觀察。

廣達董事長林百里則指出，目前AI PC仍以微軟主導市場發展方向，微軟挾Windows作業系統、Office 365系列應用的高滲透率，最具競爭力。

廣達目前筆電產能以中國重慶廠及上海廠為主，為因應客戶建置非中產能需求，廣達先前也在泰國廠增設筆電產能，去年並啟動越南廠擴建案，初期主要擴充筆電產能，順勢迎接未來的AI PC需求成長期。

英業達董事長葉力誠表示，過去市場認為AI PC要普及，可能需要殺手級應用面問世加持，才有辦法大力推廣，但目前來看，已有像是微軟的Copilot推出，算力規格要求達到40 TOPS，廠商也陸續推出相對應產品，軟硬體相互搭配很重要。

葉力誠認為，當硬體能量足夠，軟體應用就能搭上這波趨勢，未來算力在PC上會是很重要的存在，在軟體與硬體相輔相成下，AI PC需求就會進一步提升。

葉力誠看好，未來AI PC產品架構多元化一定會發生，英業達也投入其中，提供客戶相關產品，針對不同系統做開發。

AI 廣達 筆電

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