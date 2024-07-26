聯想衝刺AI PC 台鏈沾光！代工廠仁寶、緯創迎大商機

聯想積極衝刺AI PC業務，力拚成為領導者，聯想執行副總裁、IDG（智慧設備業務）負責人Luca Rossi喊出「2027年所有新個人電腦均配備AI功能」的目標。聯想宣示擴大投入AI PC力道，台系代工廠也將雨露均霑，仁寶（2324）出貨比重最大，搶先迎來AI PC大商機，另一代工廠緯創也沾光。

聯想4月宣布推出號稱「地表最強」的AI PC系列產品，首發市場選定中國大陸，陸續在美國、日本等地推出。Luca Rossi透露，就目前需求來看，美國與中國大陸用戶對AI PC產品興趣相當濃厚。

聯想2027年AI PC全面啟動

隨著AI PC系列產品聲量高漲，聯想也展現十足信心，看好AI PC將刺激市場需求成長，Luca Rossi預期，許多消費者將以AI PC取代舊電腦，今年AI PC市場滲透率將達近10%，2026年滲透率可能進一步提升至50%、甚至60%。

仁寶第2季受惠客戶需求動能較預期強勁，帶動PC出貨量季增16%，優於原先預期的季增個位數百分比。仁寶並看好，AI PC將刺激下半年市場需求，預估今年AI PC滲透率約個位數百分比，隨著下半年AI PC新品逐漸問世，出貨量也會比上半年成長。

緯創認為，雖然目前AI PC在消費應用上需求看來還不大，但商用AI產品動能很強勁，今年隨著換機潮、AI PC市場啟動，PC產業會小幅成長，出貨量成長幅度估在5%以內，明、後年會更顯著。

聯想預估，今年全球PC市場將持平表現，未來兩年重返成長，現階段已有超過三億台電腦使用期間達三至五年，加上微軟明年停止對Windows 10的支援，成為未來幾年推升PC換機潮的重要動能。

聯想力推AI PC新品的同時，也宣示強化AI生態系與應用，先前喊出年底前AI應用大增逾20倍、達上千款的目標，盼複製蘋果模式、「以軟帶硬」，打造自有AI生態系，也為其AI PC銷售前景增添更多想像空間。

Luca Rossi並強調，聯想在開發AI PC時，會考慮每個市場的語言、文化及法規，內部正設計許多AI功能，並將與不同地區的合作夥伴合作。

目前聯想中國市場選定攜手阿里巴巴，基於阿里巴巴旗下阿里雲的自研大型AI語言模型通義千問，進行一系列技術創新，打造「真AI PC」。