為遠傳躋身電信三雄奠基 楊麟昇逝世
遠傳今天公告，前副董事長、現任公司董事楊麟昇（Jan Nilsson）逝世，享壽71歲，遺留下的法人董事代表人職缺，將待法人董事遠鼎投資另行指派代表人後公告。
楊麟昇為瑞典籍，2002年加入遠傳，在遠東集團服務長達22年，為遠傳現任董事，曾任遠傳副董事長、總經理等職務，為台灣電信界少數的外籍高階經理人。
楊麟昇憑藉豐富的國際通訊產業經驗，與優異的管理專長，在任內帶領遠傳創下許多佳績，包括合併和信電訊、新世紀資通，為遠傳躋身台灣電信三雄奠下基礎。
另外，他也率領遠傳結盟日本NTT DoCoMo等國際電信巨擘，加速台灣電信業數位加值服務發展；遠傳也是在其總經理任內，成功在台灣證交所掛牌上市。
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