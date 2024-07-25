光寶科遭駭客攻擊 公司評估對財務業務無影響
光寶科25日公告在資安例行安全性檢查時發現駭客攻擊，資訊部門已執行斷網阻隔避免擴大影響層級，同時全面啟動防禦機制，經公司評估，對財務及業務無影響，營運一切正常。
光寶科表示，本週資安例行安全性檢查時，偵測到異常狀況，其中1部外網伺服器遭受駭客攻擊。資訊部門第一時間執行斷網阻隔避免擴大影響層級，同時全面啟動防禦機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，全面盤點強化資安偵測及保護機制。
光寶科評估，對財務及業務無影響，公司後續將持續提升網路及基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。
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