快訊

三重警遭毒駕男撞死…告別式遺孀抱4歲兒痛哭送別 所長悲喊任務結束

亂貼「台北市仁愛路樹木倒一排」舊照 男子遭查緝最慘下場曝光

凱米減弱為輕颱！中南部雨勢還沒停 高雄茂林2天已破1600毫米

美超微將參與 SIGGRAPH 2024 探索 AI、電腦繪圖與高性能運算創新技術

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

超微（Super Micro）將參與於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會 SIGGRAPH 2024，探索在AI、電腦繪圖和高性能運算方面的最新創新技術。

美超微為全球第三大伺服器品牌廠，2022年當市場大量投資加密貨幣相關技術時，美超微選擇專注GPU算力，並挾著模組化設計、液冷技術兩大優勢，進一步深化與輝達（NVIDIA）合作關係，搭上AI伺服器成長列車。

美超微總裁暨執行長梁見後今年6月初在台北國際電腦展發表主題演講，便暢談與輝達的合作關係，他表示，AI迅速且大幅改變世界，Supermicro與輝達合作，成為AI系統的領先供應商之一。

美超微以模組化設計、綠色運算見長，梁見後認為，若全球IT產業全面導入「Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」，每年可省下200億美元的電費、相當於200億棵樹可抵銷的碳排量。

梁見後看好，美超微的直接液冷（DLC）解決方案過去30年市占率不到1%，現在成本已與氣冷方案相同，且更節能，開始有更多廠商採用，希望今年之內可以推升市占率從1%以下、大幅成長至15%，明年希望可望達到超過20%或30%。

AI 超微 輝達

延伸閱讀

Meta最強AI模型 找輝達助陣 廣達、緯穎等沾光

訊連第2季法說會受凱米強颱影響延期 改下周一舉辦

關於台積電 川普不可不知的幾個數字

被川普點名的半導體產業首當其衝 台積電市值二日縮水近500億美元

相關新聞

駭客威脅即將公布竊取到手的資料 環球晶回應了

半導體大廠環球晶6月遭駭客入侵，而駭客組織本周在暗網中公布，將於6天後公開環球晶被竊資料；對此，環球晶回應，由於調查正在...

廣積推電腦新品 搶攻AI邊緣運算市場

工業電腦廠廣積（8050）近期推出搭載高階Intel Core Ultra 7/5 100 系列（Meteor Lake...

鴻海威州廠完成1兆瓦太陽能專案 加強接單AI伺服器能力

鴻海（2317）與美國威斯康辛能源集團（WEC Energy Group）旗下的公用事業公司We Energies宣布，...

神山做後背！創意電子發揮強項，總經理戴尚義：我每一毛錢都想賺

創意電子專注IC設計服務業務，替客戶進行晶片整合設計、再向台積電或世界先進投片量產，總經理戴尚義為強化競爭力推動2大策略：布局先進封裝技術CoWoS，提高多元商業模式彈性

擁抱RISC-V連續8年業績創高 晶心科林志明加碼四投資拚高峰

7年來業績成長5倍，台灣最大嵌入式微處理器IP開發商晶心科技今年業績將挑戰連續第8年新高。晶心已是全球第一大RISC-V CPU IP供應商，今年更首度開發自有晶片QiLai提供客戶評估，號稱旗艦級處理器CUZCO明年將登場…

聯發科 補足非蘋訂單版圖

聯發科傳出有望首度拿下三星旗艦平板訂單，業界看好，為接下來打入三星旗艦手機Galaxy系列機種開啟好兆頭，補足聯發科非蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。