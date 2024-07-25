美超微將參與 SIGGRAPH 2024 探索 AI、電腦繪圖與高性能運算創新技術
美超微（Super Micro）將參與於美國丹佛舉行的全球頂尖電腦繪圖大會 SIGGRAPH 2024，探索在AI、電腦繪圖和高性能運算方面的最新創新技術。
美超微為全球第三大伺服器品牌廠，2022年當市場大量投資加密貨幣相關技術時，美超微選擇專注GPU算力，並挾著模組化設計、液冷技術兩大優勢，進一步深化與輝達（NVIDIA）合作關係，搭上AI伺服器成長列車。
美超微總裁暨執行長梁見後今年6月初在台北國際電腦展發表主題演講，便暢談與輝達的合作關係，他表示，AI迅速且大幅改變世界，Supermicro與輝達合作，成為AI系統的領先供應商之一。
美超微以模組化設計、綠色運算見長，梁見後認為，若全球IT產業全面導入「Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」，每年可省下200億美元的電費、相當於200億棵樹可抵銷的碳排量。
梁見後看好，美超微的直接液冷（DLC）解決方案過去30年市占率不到1%，現在成本已與氣冷方案相同，且更節能，開始有更多廠商採用，希望今年之內可以推升市占率從1%以下、大幅成長至15%，明年希望可望達到超過20%或30%。
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