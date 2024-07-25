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駭客威脅即將公布竊取到手的資料 環球晶回應了

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
駭客組織於暗網上宣布，將公開環球晶被竊資料，國際資安專家也在自己的Ｘ上提及此事。圖／擷取自Ｘ頁面
駭客組織於暗網上宣布，將公開環球晶被竊資料，國際資安專家也在自己的Ｘ上提及此事。圖／擷取自Ｘ頁面

半導體大廠環球晶6月遭駭客入侵，而駭客組織本周在暗網中公布，將於6天後公開環球晶被竊資料；對此，環球晶回應，由於調查正在進行，目前無法分享更多資訊，此刻環球晶圓的所有廠區皆運作生產。

環球晶指出，日前環球晶圓部份資訊系統遭受駭客攻擊。此事件發生後環球晶圓隨即啟動調查及防禦機制。此外，環球晶圓亦聘請外部資安公司技術專家共同處理，協助調查和因應。由於調查正在進行，目前無法分享更多資訊，此刻環球晶圓的所有廠區皆運作生產。

對於交付予環球晶圓的數據資料，環球晶圓非常重視並盡力保護，持續導入資安強化措施。不幸的是，這樣的資安攻擊事件在全球的公司和機構中已經很常見，環球晶也不例外。

據了解，此次攻擊環球晶的駭客組織是Storm-1811，這個組織使用了勒索軟體Black Basta，將環球晶內部的資料加密上鎖。

晶圓 環球晶

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