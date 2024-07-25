美光推全球最高速資料中心SSD 在AI工作負載效能及節能效率上領先業界

美光科技（Nasdaq: MU）25日推出Micron 9550 NVMe SSD，為全球最高速率資料中心SSD，在AI工作負載效能及節能效率上亦領先業界。美光表示，其9550 SSD整合了自家的控制器、NAND、DRAM與韌體於單一的世界級產品中，這項整合解決方案可為資料中心營運商提供同級產品中最佳效能、節能效率和資安功能。

美光指出，9550 SSD具備同級最佳效能，連續讀取速率達每秒14.0 GB，連續寫入速率達每秒10.0 GB，較SSD競品效能超出67%，格外適合AI等高強度工作負載，此外，相較於競品，9550 SSD的隨機讀取為3,300 KIOPS（提升高達35%），隨機寫入為400 KIOPS（提升高達33%）。1

美光進一步說．AI工作負載需要高效能儲存方案，9550 SSD展現優異的連續及隨機讀取與寫入速率，最適宜處理AI作業所需，例如大型語言模型（LLMs）需搭配高連續讀取速率，而圖像神經網絡（GNN）則需高隨機讀取速率。美光9550 SSD在關鍵AI工作負載方面表現遠勝競品，不僅工作完成所需時間縮短33%，使用Big Accelerator Memory（BaM）訓練GNN時，功能整合速率提高60%；針對NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage，美光9550 SSD可提供的吞吐量亦大增34%。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo強調，美光9550 SSD引領資料中心儲存技術大躍進，若對比相似的SSD產品，9550 SSD在GNN或 LLM訓練等AI工作負載的IOPS高達330萬，且功耗減少43%，如此空前表現和節能效率樹立AI儲存方案新標竿，亦證明美光領航AI革命的決心。

NVIDIA存儲技術副總裁Rob Davis則說，對各地的企業而言，為壓低成本和維持營運穩定，提高資料中心效率及AI工作負載效能無比重要，美光9550 SSD整合了NVIDIA技術，能為AI提供強大儲存效能」。

AMD資料中心生態系統和解決方案企業副總裁Raghu Nambiar補充，AI與重要商務應用往往須能達到極低的延遲性，因此在處理相關工作負載時儲存技術創新格外關鍵，而AMD與美光及生態系統夥伴密切合作，確保9550 SSD在AMD EPYC為基礎的伺服器上能夠完全發揮其效能。