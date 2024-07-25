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訊連財報／上半年純益年增58%、每股賺2.34元 近十年同期新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

訊連（5203）董事會25日通過第2季財報，由於營業費用仍需提列asknet solution AG預期信用減損1,600萬元，稀釋本業獲利，稅後純益8,490萬元，季減14.7%，但較去年同期成長38%，每股純益1.08元。

訊連上半年合併營收10.23億元，年增16.78%；稅後純益1.84億元，年增58.62%，每股純益2.34元，為近十年同期新高。

截至今年第1季，訊連已提列asknet solution AG預期信用減損共5,166萬元，第2、3季分別仍需認列1,600萬元、1,000萬元相關損失，第4季起就無需再認列。

每股純益 訊連

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