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2023年台灣數位廣告量610億元創高 成長率走低

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

DMA台灣數位媒體應用曁行銷協會近期公布2023台灣數位廣告量統計報告，2023年全年數位廣告達610.46億元，年增3.5%，金額創新高，但年增率卻是自2011年以來最低。其中投放在一般媒體378.68億元，投放在社交媒體231.78億元。

以前十大數位廣告投放產業別來看，電商業者去年投資98.28億元廣告最多，時尚產業投放量24.47億元，年增率達59%最多，政府部門以23.81億元占第十位。

DMA統計各種廣告類型獲得的廣告量，包括顯示型廣告 185.37億元，影音廣告 179.81億元，關鍵字廣告 146.33億元，近年流行的網紅直播和口碑操作等內容行銷型廣告為96.84億元，其中網紅直播就占比逾半，達54.67億元。

數位廣告 網紅

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