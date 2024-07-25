廣積推電腦新品 搶攻AI邊緣運算市場

工業電腦廠廣積（8050）近期推出搭載高階Intel Core Ultra 7/5 100 系列（Meteor Lake）處理器的3.5吋單板電腦IB962。此全新處理器採用3D效能混合架構與高階AI功能，並內建Intel Arc GPU，可在效能與電源效率之間取得最佳平衡，為AI IPC邊緣運算帶來前所未見的能源效率、優異的運算以及繪圖效能。

廣積表示，為滿足不同的運算需求，IB962供應多種型號規格，高階的部分採用Intel Core Ultra 7-165H和Ultra 7-165U處理器，同時保有僅10.2公分x 14.7 公分的輕巧體積，可不受空間限制運用於各個產業。此單板電腦主機板內建兩個DDR5 SO-DIMM插槽，支援高達64GB RAM，可輕鬆滿足多工和高速AI人工智慧深度學習與資料處理需求。

其支援HDMI、DP++、LVDS和eDP介面，可彈性選擇並同時連接多個高解析螢幕，相當適合應用於工業自動化、智慧製造、零售、娛樂、醫療照護、或是其他邊緣AI應用領域。

此強固型單板電腦具有高速網路連接功能，其搭配兩組Intel 2.5G LAN連接埠和豐富的I/O介面，如USB 3.2、USB 2.0、序列埠以及SATA III。此外，亦內建多組M.2插槽（M-Key、E-Key、B-Key），可支援額外儲存、無線模組、5G 連線與其他擴充功能，其12V 至 24V DC 輸入功能亦可確保與各種電源和環境的相容性。