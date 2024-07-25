蘋果加速開發首款摺疊機 供應鏈助攻

外電報導，蘋果正加速開發旗下首款摺疊iPhone時程，從原先預定二○二七年發表，可望提前至二○二六年，且機身設計將「致敬」三星Galaxy Z Flip6，採上下摺疊，包括鴻海、大立光、新日興、穩懋、美律等蘋果供應鏈將助陣。

蘋果首款摺疊iPhone近年來傳聞不斷，但始終並未發表，讓外界霧裡看花。美媒「The Information」近期報導，蘋果已將首款摺疊機代號命名為「v68」，研發時間為兩年，推算最快新品將在二○二六年發布。

據了解，蘋果其中一款摺疊iPhone產品將採取類似三星Galaxy Z Flip6的摺疊方式，展開後的尺寸與目前現有的iPhone差異不大，但是否會有外部的小螢幕仍不得而知。

外媒推測，蘋果原先打算先推出摺疊iPad測試市場水溫，但現在很可能跳過摺疊iPad，轉向加速開發摺疊iPhone，而造成此一轉變的原因，很可能是摺疊機市場滲透率的速度優於蘋果預期，因此不得不加速打造新品，迎頭趕上其他非蘋陣營的競爭對手。

業界人士指出，摺疊機近年來市場接受度高，一方面是軸承技術日益成熟，讓摺疊機的妥善率愈來愈高，且螢幕中間的折痕也因技術提升愈來愈不明顯，加上終端售價往平價方向走，讓摺疊機成為各大品牌廠競逐的新戰場。

另一方面，ＡＩ應用興起也帶動摺疊機銷售可望進一步成長。業界人士說，由於摺疊機的設計特性可讓手機透過彎折後，秀出外部小螢幕，或者將內部螢幕一分為二，因此讓許多ＡＩ應用得以導入。

在供應鏈方面，蘋果今年中已向三星顯示器（ＳＤＣ）簽訂可摺疊顯示器供應合約；台廠部分，新日興原本就是蘋果Macbook、AirPods的軸承供應商，因此入列新款摺疊裝置的可能極高，而穩懋、美律則分別供應ＰＡ與電聲元件，大立光則供應手機鏡頭，鴻海則有機會操刀代工組裝，藉此協助蘋果打造首款摺疊機新品。

其中大立光與玉晶光並列iPhone鏡頭主力供應商，外界預期，蘋果一旦在二○二六年推出摺疊iPhone，兩家供應鏈受惠程度大。

隨著不少手機品牌廠競推摺疊機種，法人關注，這對於鏡頭是否有加分效果。大立光董事長林恩平曾說，摺疊機走向愈來愈薄，而鏡頭高度是光學製程最難的地方，若維持高規要求，難度就會變高。