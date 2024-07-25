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環球晶遭駭 駭客揚言公開商業機密

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
駭客組織於暗網上宣布，將公開環球晶被竊資料，國際資安專家也在自己的Ｘ上提及此事。圖／擷取自Ｘ頁面
駭客組織於暗網上宣布，將公開環球晶被竊資料，國際資安專家也在自己的Ｘ上提及此事。圖／擷取自Ｘ頁面

半導體大廠環球晶六月遭駭客入侵，雖然公司立刻啟動資安防禦，但駭客組織七月廿二日在暗網中公布，將於六天後公開環球晶被竊資料，這些資料容量大約1TB，內容包括財務、商業機密、人資、研發與工程師、員工以及客戶等六大類資料。

針對駭客揚言公開資料一事，截稿前環球晶尚未回應。

據了解，此次攻擊環球晶的駭客組織是Storm-1811，這個組織使用勒索軟體Black Basta，將環球晶內部的資料加密上鎖，這也是台灣是首度有企業被勒索軟體Black Basta攻擊。從駭客公布的資料細節來看，駭客是從環球晶的美國子公司駭進，甚至影響環球晶美國廠產線營運。

因為環球晶在營運成長過程中，陸續收購了多家公司，由於集團內部每個公司都是獨立營運，大多數營運系統也未整合，這也使得集團整體的資訊管理出現落差。

環球晶遭駭後，據了解，大客戶台積電第一時間就向環球晶了解情況，並要求環球晶未來要避免再度發生資安事件。

環球晶 美國

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