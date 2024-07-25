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折疊機市場滲透率 將擴大
隨著折疊機龍頭廠三星兩款折疊新機Galaxy Z Fold 6及Z Flip 6將在全球各地銷售，近期包括摩托羅拉、小米等非蘋品牌也陸續發布新品，若蘋果也接棒推出折疊iPhone，業界看好有助折疊機滲透率加速擴大。
根據研調機構IDC報告，2024年全球折疊機出貨量將達2,500萬支，年增37.6%；另一家研究機構Counterpoint Research則預測，2024年AI智慧手機出貨占比將達11%，2027年大幅提升至43%，出貨量成長四倍，可望衝破5.5億支。
業界人士指出，折疊機近年來市場接受度高，一方面是軸承技術日益成熟，讓折疊機的妥善率愈來愈高，且螢幕中間折痕也因技術提升愈來愈不明顯，加上終端售價往平價方向走，讓折疊機成各大品牌競逐的新戰場。
另一方面，AI應用興起也推波折疊機銷售有望成長。業界人士指出，由於折疊機的設計特性可讓手機透過彎折後，秀出外部小螢幕，或者將內部螢幕一分為二，因此讓許多AI應用得以導入。
舉例來說，Galaxy Z Fold 6以及Z Flip 6可讓使用者藉著雙面翻譯窗顯示雙方語言，等於在說話的同時，畫面上會出現對方看得懂的即時字幕，宛如隨身個人口譯。
此外，折疊機透過彎折後，讓用戶如同使用小型V8一樣進行影片錄製，並透過內建的AI功能進行各種後製，均吸引不少手機用戶青睞。
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