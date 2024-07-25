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鴻海鄭州打造新事業總部 組裝iPhone大本營升級

經濟日報／ 記者蕭君暉林宸誼／綜合報導
鴻海昨（24）日公告，旗下富士康與大陸河南省政府簽署戰略合作協議。 聯合報系資料照
鴻海昨（24）日公告，旗下富士康與大陸河南省政府簽署戰略合作協議。 聯合報系資料照

鴻海（2317）昨（24）日公告，旗下富士康與大陸河南省政府簽署戰略合作協議，將在鄭州建設新事業總部，第一期投資人民幣10億元（約新台幣45.3億元），加快推動電動車、儲能電池、數位健康和機器人等產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

鄭州原本是鴻海集團組裝iPhone的大本營，如今延伸電動車、儲能電池、數位健康和機器人等產業落地鄭州，意味鴻海集團在鄭州的量能大幅擴張，充分發揮集團智慧製造的核心競爭力，以及在全球範圍內的技術儲備和產業鏈資源優勢。

根據規劃，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，第一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元，主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七大中心。

鴻海表示，圍繞3+3戰略的落地實施，近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點布局電動車試製中心與固態電池等項目。

其中，電動車試製中心將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌，提供製造服務的展示平台，以及整車領域的世界級燈塔工廠，為後續電動車量產打下堅實基礎，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。

固態電池項目方面，將緊跟產業發展趨勢，秉承「整體規劃、分步實施」原則，在鄭州航空港發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。

產業界人士分析，鴻海擴大鄭州布局能量，主要有幾大考量。首先，鴻海集團近年持續擴大印度布局，為回應大陸官方期待，必須要有一些動作；第二，電動車試製中心，可以與大陸本地電動車做技術交流。第三，鴻海持續進行全球布局，必須透過機器人、自動化降低人力需求。

富士康 電動車 鴻海

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