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聯發科 補足非蘋訂單版圖

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）傳出有望首度拿下三星旗艦平板訂單，業界看好，為接下來打入三星旗艦手機Galaxy系列機種開啟好兆頭，補足聯發科非蘋陣營訂單最重要的一塊版圖。

聯發科通吃小米、三星、OPPO和vivo等非蘋大廠訂單，陸系品牌更是積極在旗艦手機導入聯發科處理器，惟三星過往雖與聯發科有合作，僅在A系列或M系列等中低階款手機採用聯發科產品，旗艦款Galaxy系列機種則以高通或三星自家處理器為主。

市場預期，三星下世代Galaxy S25系列旗艦手機預計2025年問世，過去向來採取雙處理器策略，也就是搭載三星自家Exynos處理器或高通驍龍晶片，為制衡高通報價喊漲，可能首次實施「三軌」策略，新增採用聯發科天璣系列產品，惟聯發科天璣晶片過往只出現在三星中低階機種，若要用在旗艦機，勢必考驗市場接受度。

業界認為，聯發科通吃所有非蘋訂單，客戶囊括小米、三星、OPPO和vivo等，如今三星最新旗艦平板有機會改用聯發科產品，為聯發科後續拿下Galaxy系列旗艦手機訂單開啟好兆頭，完成非蘋陣營所有重大版圖。

外資正向看待聯發科將在下半年推出新的天璣9400晶片，除擁有更強大的AI運算單元，更具備支援至少7B或13B參數的 LLM（大型語言模型），預計天璣9400平均售價將達140美元，較天璣9300高出15%，有助強化聯發科營運動能，加上聯發科運用多年的人工智慧趨勢，將其在智慧手機和汽車等邊緣AI領域，擴展到雲端AI領域，後市業績可期。

三星 智慧手機 聯發科

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