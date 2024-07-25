聯發科接單三星尬贏高通 首度打入旗艦款移動裝置供應鏈

外媒報導，聯發科（2454）再次成功搶單高通，拿下三星最快10月問世的全新旗艦平板處理器訂單，是聯發科首度打入三星旗艦款移動裝置供應鏈。

聯發科向來不回應市場傳聞。法人看好，旗艦款產品單價高，聯發科拿下三星新訂單，不僅助攻後續出貨，也有助提升獲利。

聯發科傳奪三星最新旗艦平板訂單 圖／經濟日報提供

韓國經濟日報報導，三星迄今高階平板主要都搭載高通驍龍系列晶片，如今三星轉向與聯發科合作，不僅是看好聯發科技術進步，也有拉攏聯發科成為其晶圓代工業務客戶的用意，同時也為爭取未來和高通議價的籌碼。

報導指出，三星最快10月亮相的新款旗艦平板Galaxy Tab S10將採用聯發科旗艦晶片天璣9300+，取代高通的驍龍系列產品。據統計，今年首季全球平板出貨量年增0.5%，總量達3,080萬台，三星市占率第二，僅次於蘋果，出貨量670萬台，年減5.8%。

此前，三星也與聯發科有合作，在旗下A系列、M系列等非旗艦款手機採用聯發科晶片，並且在中低階平板導入聯發科產品，聯發科藉此分食不少原本應該由高通拿到的訂單，但三星從未於旗艦款終端裝置與聯發科合作，若Galaxy Tab S10導入聯發科天璣9300晶片，將是三星首度在旗艦平板產品採用聯發科晶片。

外媒指出，聯發科天璣9300+採用台積電4奈米製程打造，與高通驍龍8 Gen 3相同，但聯發科產品性能優於高通，價格也便宜10%，成為三星選擇天璣9300+而非驍龍的主要原因之一。從去年來看，處理器占三星智慧手機製造成本約18.1%，高於2022年的12.8%，意味過於依賴高通，使得三星成本隨之墊高。

業界分析，聯發科天璣9300+性能強大，已獲vivo、小米等中國大陸手機品牌採用，此次該款新晶片可望獲得三星導入旗艦平板，隨滲透率擴大，不僅有助聯發科衝刺營運，也為台積電先進製程訂單增添動能。

聯發科在日前法說會上指出，受惠4G持續向5G升級及趨向高階手機，預計今年全球手機市場將有低個位數成長，若以聯發科來說，因為在旗艦手機市場強勁擴張，以及較高的旗艦手機晶片平均單價，正向看待聯發科2024年手機營收成長可高於15%至17%（mid-teens）。