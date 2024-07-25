聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone折疊機開發加速度 大立光、新日興等將迎新訂單
外電報導，蘋果正加速開發旗下首款折疊iPhone時程，從原先預定2027年發表，有望提前至2026年，且機身設計與三星Galaxy Z Flip 6類似，採上下折疊。
法人預期，蘋果折疊iPhone協力廠應與既有iPhone供應鏈重疊，鴻海（2317）、大立光、新日興、穩懋、美律等台廠都將迎來新訂單，為後續營運增添動能。
蘋果首款折疊iPhone近年來傳聞不斷，但始終並未發表，讓外界霧裡看花。美媒《The Information》報導，蘋果內部將首款折疊iPhone代號命名為「v68」，研發時間為兩年，藉此推算最快新品將在2026年發布。
據了解，蘋果其中一款折疊iPhone產品將採取類似三星Galaxy Z Flip6的折疊方式，展開後的尺寸與目前現有的iPhone差異不大，但是否會有外部的小螢幕仍不得而知。
外媒推測，蘋果原先打算先推出折疊iPad測試水溫，但現在很可能跳過折疊iPad，轉向加速開發折疊iPhone，而造成此一轉變的原因，很可能是折疊機市場滲透率的速度優於蘋果預期，因此不得不加速打造新品，迎頭趕上其他非蘋陣營的競爭對手。
供應鏈方面，蘋果今年中已向南韓三星顯示器（SDC）簽訂可折疊顯示器供應合約，預估2025年開始少量供應，2026年起大量供貨，2027年供應量上看6,500萬片，2028年達1億片，且下單的顯示器尺寸都比現有的iPhone還要大，顯示蘋果向三星顯示器買的料，將應用在新款折疊裝置產品。
業界人士指出，若蘋果向三星顯示器叫料數量正確，意味蘋果對銷售很有信心，加上自身品牌力的加持，有機會後發先至，劍指三星、華為等主要競爭對手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言