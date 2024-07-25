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iPhone折疊機開發加速度 大立光、新日興等將迎新訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
外電報導，蘋果正加速開發旗下首款折疊iPhone時程。 路透
外電報導，蘋果正加速開發旗下首款折疊iPhone時程。 路透

外電報導，蘋果正加速開發旗下首款折疊iPhone時程，從原先預定2027年發表，有望提前至2026年，且機身設計與三星Galaxy Z Flip 6類似，採上下折疊。

法人預期，蘋果折疊iPhone協力廠應與既有iPhone供應鏈重疊，鴻海（2317）、大立光、新日興、穩懋、美律等台廠都將迎來新訂單，為後續營運增添動能。

蘋果折疊iPhone傳聞 圖／經濟日報提供
蘋果折疊iPhone傳聞 圖／經濟日報提供

蘋果首款折疊iPhone近年來傳聞不斷，但始終並未發表，讓外界霧裡看花。美媒《The Information》報導，蘋果內部將首款折疊iPhone代號命名為「v68」，研發時間為兩年，藉此推算最快新品將在2026年發布。

據了解，蘋果其中一款折疊iPhone產品將採取類似三星Galaxy Z Flip6的折疊方式，展開後的尺寸與目前現有的iPhone差異不大，但是否會有外部的小螢幕仍不得而知。

外媒推測，蘋果原先打算先推出折疊iPad測試水溫，但現在很可能跳過折疊iPad，轉向加速開發折疊iPhone，而造成此一轉變的原因，很可能是折疊機市場滲透率的速度優於蘋果預期，因此不得不加速打造新品，迎頭趕上其他非蘋陣營的競爭對手。

供應鏈方面，蘋果今年中已向南韓三星顯示器（SDC）簽訂可折疊顯示器供應合約，預估2025年開始少量供應，2026年起大量供貨，2027年供應量上看6,500萬片，2028年達1億片，且下單的顯示器尺寸都比現有的iPhone還要大，顯示蘋果向三星顯示器買的料，將應用在新款折疊裝置產品。

業界人士指出，若蘋果向三星顯示器叫料數量正確，意味蘋果對銷售很有信心，加上自身品牌力的加持，有機會後發先至，劍指三星、華為等主要競爭對手。

iPhone 三星 蘋果

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