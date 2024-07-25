特斯拉財報逆風 利潤率探五年低點 貿聯、乙盛等台鏈有壓

電動車大廠特斯拉23日公布上季銷售連二季衰退，獲利連四季不如市場預期，利潤率更下探五年低點，同時暗示今年出貨量可能低於去年。執行長馬斯克坦言，公司面臨更多電動車廠競爭，加上產品降價出售，使處境變得更艱難。

特斯拉上季幾乎所有財報關鍵數字都不如華爾街預期，加上後市展望不佳，拖累24日早盤股價重挫逾12%。法人憂心，大客戶營運逢逆風，貿聯-KY（3665）、乙盛-KY、華孚、聯嘉等特斯拉供應鏈恐承壓。

特斯拉財報會議重點 圖／經濟日報提供

根據特斯拉財報，上季淨利年減45.2%、降至14.8億美元，經調整後每股盈餘0.52美元，低於華爾街預期。上季營收則年增2.3%、達255億美元，為一年來首度高於預期，但主要受惠於碳排放額度銷售季比成長一倍多到8.9億美元，且賺進的營業利益占了一半以上。上季來自電動車的營收下滑7%，降至199億美元。

特斯拉利潤持續降低。上季毛利率略降至18%；營益率降至14.4%，為三年來低點，不計出售碳排放額度的汽車部門營業利益率更下滑到14.6%，低於分析師預估。

特斯拉表示，上季獲利受「主要AI計畫帶動的營運支出增加」與「整頓費用」拖累，單季營運支出年比暴增39%、達29.7億美元，資本支出年增10%、達22.7億美元，AI基礎設施支出為6億美元。

馬斯克表示，上季遭遇「許多挑戰」，包括競爭加劇與折扣。特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）則說，「可負擔性仍是我們顧客的首要考量」，「在第2季，我們推出吸引人的融資選項，以抵銷利率持續居高不下」的影響，他也明確表示「關稅正造成影響」，「我們受到原物料與製成品各類關稅的影響」，近期可能影響成本。

展望後市，特斯拉預期本季產量將比上季增加，但今年出貨量成長率仍將「顯著下滑」，暗示今年出貨量將比去年的180萬輛少。

特斯拉強調，正如期推動明年上半年生產新款平價電動車的計畫，只是儘管這些車款縮減成本的幅度可能不如原先預期。

特斯拉表示，上季Cybertruck產量季增逾兩倍，有望如期在今年底前轉為獲利，已開始驗證其利用乾式鍍膜（Dry Coating）的突破性電池製造技術所製造的首批Cybertruck原型車，這會是「大幅成本降低的里程碑」；商用卡車Semi則將如期在明年底前開始生產。

最新財報提醒投資人特斯拉汽車事業正遭遇的逆風，特斯拉電動車交車量已連兩季下滑，原因是面臨的競爭加劇、欠缺平價新車款也讓需求減緩。

（編譯葉亭均、記者邱馨儀、蕭君暉、劉芳妙、陳昱翔、李泠秭）