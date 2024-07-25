日補貼半導體 牽動台廠

日本官方積極推動先進製造，包含美光、Rapidus和台積電（2330）旗下日本JASM廠等半導體三大廠導入極紫外光（EUV）設備用於先進製程生產，依據相關需求，日本ASML也將在日本擴大人力布局，就近服務客戶。

日本政府補貼推動半導體企業擴張，目標成為先進晶片製造領導者。

ASML計畫，到2026年將日本子公司員工增至600人，主要受到日本當地半導體企業陸續採用EUV系統，帶動相關服務人力需求。

目前日本Rapidus和美光科技在日本建置EUV系統，分別用於DRAM和先進製程生產。

日本官方先前一直希望台積電採用EUV在日本設廠生產，而台積電旗下日本子公司JASM的6/7奈米製程生產也需導入EUV設備，亦增加對ASML服務需求。

JASM於2021年成立，並於2022年四月開始興建，預計於2024年底開始量產。台積先前說明，和擁有JASM少數股權之索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司最近也宣佈進一步投資JASM以興建第二座晶圓廠，第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。