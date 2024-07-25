聽新聞
test
0:00 / 0:00
國際大咖算力戰開打 台鏈吃補
Meta力拚在算力上彎道超車，亞馬遜、微軟、Google等三大美系雲端服務供應商（CSP）也各自攻城掠地，算力大戰火熱開打，大型語言模型（LLM）百花齊放，產業欣欣向榮，伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達及仁寶，將一同搶食龐大的市場商機。
亞馬遜傳正在打造代號為Metis的超強AI聊天機器人，為打造與市面上不同的AI聊天機器人，進一步挑戰ChatGPT霸主地位，亞馬遜希望Metis透過名為「檢索增強生成」（retrieval-augmented generation，RAG）的AI技術，獲取超出訓練資料之外的資訊，進而生成最新資訊。
亞馬遜目標將Metis打造為「AI代理人」，透過理解、學習及分析大量資料的能力，自動為使用者執行複雜任務，如提供最新的股票價格、規劃度假行程、控制智慧家居設備等，並傳出亞馬遜也在整合Metis及其數位語音助理Alexa。
微軟則是斥資超過130億美元投資OpenAI，微軟可取得OpenAI的技術，OpenAI則可仰賴微軟的資料中心等基礎建設資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言