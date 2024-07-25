國際大咖算力戰開打 台鏈吃補

Meta力拚在算力上彎道超車，亞馬遜、微軟、Google等三大美系雲端服務供應商（CSP）也各自攻城掠地，算力大戰火熱開打，大型語言模型（LLM）百花齊放，產業欣欣向榮，伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達及仁寶，將一同搶食龐大的市場商機。

亞馬遜傳正在打造代號為Metis的超強AI聊天機器人，為打造與市面上不同的AI聊天機器人，進一步挑戰ChatGPT霸主地位，亞馬遜希望Metis透過名為「檢索增強生成」（retrieval-augmented generation，RAG）的AI技術，獲取超出訓練資料之外的資訊，進而生成最新資訊。

亞馬遜目標將Metis打造為「AI代理人」，透過理解、學習及分析大量資料的能力，自動為使用者執行複雜任務，如提供最新的股票價格、規劃度假行程、控制智慧家居設備等，並傳出亞馬遜也在整合Metis及其數位語音助理Alexa。

微軟則是斥資超過130億美元投資OpenAI，微軟可取得OpenAI的技術，OpenAI則可仰賴微軟的資料中心等基礎建設資源。