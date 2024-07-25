快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際大咖算力戰開打 台鏈吃補

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

Meta力拚在算力上彎道超車，亞馬遜微軟、Google等三大美系雲端服務供應商（CSP）也各自攻城掠地，算力大戰火熱開打，大型語言模型（LLM）百花齊放，產業欣欣向榮，伺服器代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達及仁寶，將一同搶食龐大的市場商機。

亞馬遜傳正在打造代號為Metis的超強AI聊天機器人，為打造與市面上不同的AI聊天機器人，進一步挑戰ChatGPT霸主地位，亞馬遜希望Metis透過名為「檢索增強生成」（retrieval-augmented generation，RAG）的AI技術，獲取超出訓練資料之外的資訊，進而生成最新資訊。

亞馬遜目標將Metis打造為「AI代理人」，透過理解、學習及分析大量資料的能力，自動為使用者執行複雜任務，如提供最新的股票價格、規劃度假行程、控制智慧家居設備等，並傳出亞馬遜也在整合Metis及其數位語音助理Alexa。

微軟則是斥資超過130億美元投資OpenAI，微軟可取得OpenAI的技術，OpenAI則可仰賴微軟的資料中心等基礎建設資源。

AI 亞馬遜 微軟

延伸閱讀

IU美巡衰遇微軟當機「班機取消」 驅車10小時趕赴目的地順利開唱

黃仁勳祖克柏對談 Meta推模型採萬顆輝達晶片訓練

850萬台Windows裝置當機 微軟資安面臨大挑戰

微軟當機／CrowdStrike有何來頭？防護軟體市占僅輸微軟

相關新聞

聯發科接單三星尬贏高通 首度打入旗艦款移動裝置供應鏈

外媒報導，聯發科再次成功搶單高通，拿下三星最快10月問世的全新旗艦平板處理器訂單，是聯發科首度打入三星旗艦款移動裝置供應...

Meta最強AI模型 找輝達助陣 廣達、緯穎等沾光

Meta推出號稱全球最強大的開放AI模型Llama 3.1 ，找來輝達（NVIDIA）助陣，協助企業以Llama 3.1...

環球晶遭駭 駭客揚言公開商業機密

半導體大廠環球晶六月遭駭客入侵，雖然公司立刻啟動資安防禦，但駭客組織七月廿二日在暗網中公布，將於六天後公開環球晶被竊資料...

聯發科 補足非蘋訂單版圖

聯發科傳出有望首度拿下三星旗艦平板訂單，業界看好，為接下來打入三星旗艦手機Galaxy系列機種開啟好兆頭，補足聯發科非蘋...

鴻海鄭州打造新事業總部 組裝iPhone大本營升級

鴻海昨（24）日公告，旗下富士康與大陸河南省政府簽署戰略合作協議，將在鄭州建設新事業總部，第一期投資人民幣10億元（約新...

國際大咖算力戰開打 台鏈吃補

Meta力拚在算力上彎道超車，亞馬遜、微軟、Google等三大美系雲端服務供應商（CSP）也各自攻城掠地，算力大戰火熱開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。